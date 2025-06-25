Эксперт рассказал, какая зарплата нужна для нормальной жизни

«Молодым людям ежемесячно нужно тратить порядка 20−40 тыс. рублей в месяц на жилье, около 20 тыс. — на получение высшего образования, плюс еще расходы на одежду, питание, коммунальные услуги. В итоге мы приходим к цифре не менее 100 тыс. рублей в месяц на человека. Такая сумма необходима, чтобы покрывать основные траты и жить без излишеств. У людей более старшего возраста — старше 25 — прибавляются расходы на детей», — оценил Зайнуллин.