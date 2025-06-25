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Лидер группы «Руки Вверх!» запатентовал бренд «Бабайка»

Сергей Жуков зарегистрировал товарный знак «Бабайка», который, по информации пресс-службы исполнителя, станет ответом на популярную игрушку Лабубу.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Анна Салынская/ТАСС

Как сообщили ТАСС представители артиста, под данным брендом планируется запуск линейки умных игрушек на базе искусственного интеллекта, а также детских товаров, включая школьные принадлежности и детское питание.

«Сергей Жуков запатентовал товарный знак “Бабайка”, который станет ответом на известный тренд Лабубу. Под брендом планируется выпуск умных игрушек на основе искусственного интеллекта и еще ряда детских товаров от школьных принадлежностей до детского питания», — сказал собеседник агентства.

Жуков в интервью агентству отметил, что всегда стремился «создать нечто уникальное, что стало бы любимым развлечением для детей». «Бабайка — это моя интерпретация современного подхода к игре, где важна не только забава, но и польза», — подчеркнул артист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

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