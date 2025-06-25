Клиентов маркетплейсов предупредили о скором росте цен на ряд товаров

По его словам, продавцам придется пойти на это, чтобы сократить издержки. Еще один вариант — снизить свою маржинальность, но он менее предпочтителен по очевидным причинам.
«Наиболее чувствительными к изменению комиссий окажутся товары с низкой маржинальностью — бытовая химия, товары для дома, мелкая электроника
Премиальные товары новая ценовая политика затронет в меньшей степени, поскольку из-за высокой маржинальности доля комиссий в цене изначально ниже. В перспективе это может привести к консолидации рынка и увеличению доли крупных игроков, заключил маркетолог.