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Клиентов маркетплейсов предупредили о скором росте цен на ряд товаров

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Повышение комиссий для продавцов на ведущих маркетплейсах обернется ростом цен на ряд товаров, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Перепёлкин.

Источник: Freepik

По его словам, продавцам придется пойти на это, чтобы сократить издержки. Еще один вариант — снизить свою маржинальность, но он менее предпочтителен по очевидным причинам.

«Наиболее чувствительными к изменению комиссий окажутся товары с низкой маржинальностью — бытовая химия, товары для дома, мелкая электроника и т. п.», — отмечает Перепелкин.

Премиальные товары новая ценовая политика затронет в меньшей степени, поскольку из-за высокой маржинальности доля комиссий в цене изначально ниже. В перспективе это может привести к консолидации рынка и увеличению доли крупных игроков, заключил маркетолог.

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