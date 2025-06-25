Какие законы вступают в силу в России с 1 июля 2025 года

С 15 июля вступит в силу закон, упрощающий оформление наследства для семей погибших участников СВО или граждан, погибших на территориях проведения СВО при наличии связи между смертью и обстоятельствами на этих территориях. Вводится особый упрощенный порядок принятия наследства — он открывается с даты составления записи о смерти, если дата смерти неизвестна или отличается от даты документа более чем на три месяца. Новый механизм позволит избежать прежних трудностей с пропуском шестимесячного срока вступления в наследство и устранит необходимость судебных разбирательств для восстановления срока. Это облегчает получение наследства семьям в особых жизненных ситуациях.