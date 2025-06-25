Какие законы вступают в силу в России с 1 июля 2025 года

Пенсии: ключевые изменения
С 1 июля 2025 года в России утверждаются новые правила пенсионных выплат и расширяются возможности индексации и надбавок для определенных категорий получателей. Граждане, отмечающие 80-летие в июне 2025 года, в июле автоматически получат двойную фиксированную выплату к страховой пенсии — это 17 815 рублей.
В регионах Крайнего Севера сумма будет увеличена соответственно районному коэффициенту; подавать заявление для получения надбавки не потребуется. Такое же повышение предусмотрено для граждан, получивших статус инвалида первой группы в июне, но без двойной надбавки в случае достижения 80-летия. Тем, кто завершит трудовую деятельность к июлю 2025 года, накопительная пенсия будет проиндексирована в автоматическом режиме.
Новый порядок контроля за банковскими переводами
С 1 июля 2025 года вступают в силу изменения в статье 86 Налогового кодекса РФ, расширяющие контроль за банковскими операциями. Новая налоговая обязанность возникает, если переводы на банковскую карту квалифицируются как доход. Например, получение неофициальной заработной платы, оплата аренды жилья, поступления за товары или услуги без статуса самозанятого, а также регулярные крупные переводы от сторонних лиц.
В этих случаях Федеральная налоговая служба вправе затребовать пояснения и при необходимости доначислить налог на доходы или налог на профессиональный доход. Обновленные правила затронут операции, источники которых не подтверждены официальными доходами. При этом переводы в качестве подарков, помощи родным, возврата долгов или совместных трат налоговому контролю не подлежат.
Также с 1 июля в России начинают действовать и другие меры по противодействию финансовым преступлениям. Федеральная служба по финансовому мониторингу получит полномочия временно приостанавливать частные переводы на банковские карты граждан сроком до 10 дней без судебного решения. Если подозрительные операции подтвердят правоохранительные органы, срок блокировки может быть увеличен до 30 дней.
Антиотмывочный контроль операций с цифровым рублем
С 1 июля расширяется регулирование операций с цифровым рублем. Федеральный закон распространит антиотмывочные требования на все сделки с цифровой валютой. Участники платформы цифрового рубля обязаны будут по запросу предоставлять банкам и ЦБ сведения и документы, необходимые для оценки риска легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Оператор платформы также будет анализировать риски подозрительных операций.
Социальные вклады
С 1 июля банки запустят специальные социальные вклады для получателей мер поддержки. Максимальная сумма такого вклада составит 50 тысяч рублей, процентная ставка определяется каждым банком индивидуально. Оформить такой вклад смогут как новые клиенты банка, так и те, кто держит средства не более 180 дней.
Требования к выдаче кредитов
С 1 июля вводятся новые макропруденциальные ограничения: теперь банки смогут выдавать не более 2% ипотечных кредитов с первоначальным взносом менее 20% и долговой нагрузкой заемщика свыше 50%. На автокредиты с высокой долговой нагрузкой установят ограничение не более 20% от общего объема выдач. Эти меры существенно усложнят доступ к кредитам гражданам с высоким долгом.
Маркировка новых категорий товаров
С 1 июля обязательной станет цифровая маркировка для ряда новых товарных групп в системе «Честный знак». К списку товаров, которые необходимо маркировать, добавятся дезодоранты, средства для волос и бритья, ароматизаторы, соусы, пряности, сухие супы, специи и уксус. Торговля без маркировки будет считаться нарушением с рисками штрафа до 50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и до 200 тысяч рублей для компаний.
Упрощенное наследование для отдельных категорий граждан
С 15 июля вступит в силу закон, упрощающий оформление наследства для семей погибших участников СВО или граждан, погибших на территориях проведения СВО при наличии связи между смертью и обстоятельствами на этих территориях. Вводится особый упрощенный порядок принятия наследства — он открывается с даты составления записи о смерти, если дата смерти неизвестна или отличается от даты документа более чем на три месяца. Новый механизм позволит избежать прежних трудностей с пропуском шестимесячного срока вступления в наследство и устранит необходимость судебных разбирательств для восстановления срока. Это облегчает получение наследства семьям в особых жизненных ситуациях.
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