Эксперт: россияне, скорее всего, будут арендовать квартиры всю жизнь

«Опыт развитых стран, прежде всего европейских, показывает, что владение собственностью — это уходящий тренд. До половины и более жителей крупных городов в западных странах арендуют на протяжении всей жизни. Высокая доля владельцев жилья — это наследие советской распределительной модели, где квартиры и дома не покупались, а были получены от государства, и потом этот жилой фонд передавался по наследству следующим поколениям. Чем дольше мы живем при рынке, тем большая доля людей выпадает из этой старой схемы: квартир в семье часто меньше, чем наследников, само жилье ветшает, а молодые не хотят жить там, где жили их бабушки и дедушки, часто переезжают. Этот тренд, скорее всего, будет усиливаться», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
По мнению эксперта, противостоять этому тренду нецелесообразно. Масштабные строительные проекты во всех странах в долгосрочной перспективе приводят к тому, что новые поколения предпочитают иные типы жилья и иные локации. Селезнев отметил, что эта тенденция наблюдается в государствах бывшего соцлагеря, на Балканах, а также в южной части Евросоюза, где современное жилье остается недоступным для молодых семей. В то время как старый жилой фонд либо пустует, либо заселяется мигрантами из менее благополучных государств. Эксперт добавил, что в западных и северных странах аналогичные процессы происходят уже на протяжении нескольких десятилетий.
«Стран с доступным жильем не так много, и они по структуре экономики, архитектуре городов очень сильно отличаются от России. Прежде всего это США и Канада, где специалист со средней зарплатой, даже молодой, реально может выкупить жилье за 3−7 лет. Но для этого нужны: огромные пригороды (большой разброс застройки), развитая сеть автодорог, конкурентный рынок труда, низкие ставки (резервная валюта). Эта модель не работает даже в Европе», — подчеркивает эксперт.
Он считает, что Россия находится в еще более сложном положении, поскольку в наших многоэтажнах домах жилье остается недоступным из-за высокого спроса.
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