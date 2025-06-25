Эксперт: россияне, скорее всего, будут арендовать квартиры всю жизнь

«Опыт развитых стран, прежде всего европейских, показывает, что владение собственностью — это уходящий тренд. До половины и более жителей крупных городов в западных странах арендуют на протяжении всей жизни. Высокая доля владельцев жилья — это наследие советской распределительной модели, где квартиры и дома не покупались, а были получены от государства, и потом этот жилой фонд передавался по наследству следующим поколениям. Чем дольше мы живем при рынке, тем большая доля людей выпадает из этой старой схемы: квартир в семье часто меньше, чем наследников, само жилье ветшает, а молодые не хотят жить там, где жили их бабушки и дедушки, часто переезжают. Этот тренд, скорее всего, будет усиливаться», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».