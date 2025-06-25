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Эксперт: россияне, скорее всего, будут арендовать квартиры всю жизнь

Владение недвижимостью теряет популярность среди россиян. Большинство молодых граждан, вероятно, выберут длительную аренду жилья вместо покупки. Такое заявление сделал эксперт по фондовому рынку компании «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Опыт развитых стран, прежде всего европейских, показывает, что владение собственностью — это уходящий тренд. До половины и более жителей крупных городов в западных странах арендуют на протяжении всей жизни. Высокая доля владельцев жилья — это наследие советской распределительной модели, где квартиры и дома не покупались, а были получены от государства, и потом этот жилой фонд передавался по наследству следующим поколениям. Чем дольше мы живем при рынке, тем большая доля людей выпадает из этой старой схемы: квартир в семье часто меньше, чем наследников, само жилье ветшает, а молодые не хотят жить там, где жили их бабушки и дедушки, часто переезжают. Этот тренд, скорее всего, будет усиливаться», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению эксперта, противостоять этому тренду нецелесообразно. Масштабные строительные проекты во всех странах в долгосрочной перспективе приводят к тому, что новые поколения предпочитают иные типы жилья и иные локации. Селезнев отметил, что эта тенденция наблюдается в государствах бывшего соцлагеря, на Балканах, а также в южной части Евросоюза, где современное жилье остается недоступным для молодых семей. В то время как старый жилой фонд либо пустует, либо заселяется мигрантами из менее благополучных государств. Эксперт добавил, что в западных и северных странах аналогичные процессы происходят уже на протяжении нескольких десятилетий.

«Стран с доступным жильем не так много, и они по структуре экономики, архитектуре городов очень сильно отличаются от России. Прежде всего это США и Канада, где специалист со средней зарплатой, даже молодой, реально может выкупить жилье за 3−7 лет. Но для этого нужны: огромные пригороды (большой разброс застройки), развитая сеть автодорог, конкурентный рынок труда, низкие ставки (резервная валюта). Эта модель не работает даже в Европе», — подчеркивает эксперт.

Он считает, что Россия находится в еще более сложном положении, поскольку в наших многоэтажнах домах жилье остается недоступным из-за высокого спроса.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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