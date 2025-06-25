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Эксперт назвал условия снижения цен на недвижимость в России

Цены на жилье в России начнут падать только в случае снижения его себестоимости. Об этом 24 июня «Известиям» рассказал основатель форума недвижимости «Движение» и девелоперской компании «Творчество» Илья Пискулин.

Источник: РИА "Новости"

«Недвижимость может начать падать в цене только при условии снижения себестоимости. Потому что когда недвижимость не продается, она в себестоимости с каждым днем становится дороже в силу дороговизны кредита», — пояснил представитель бизнеса.

По его словам, поэтому снижение цены может произойти в первую очередь за счет удешевления проектного финансирования.

«Сложно представить, что сейчас упадет стоимость строительных материалов и работ, потому что стоимость жизни и персонала продолжает повышаться. Компании только осознают новые налоговые режимы, вступившие в действие с нового года, и переписывают цены в сторону повышения», — подчеркнул эксперт.

При этом он признает, что сейчас из-за высокой ключевой ставки для девелоперов настали не лучшие времена. По его мнению, поэтому грядет изменение рынка, на котором эффективные компании будут покупать неэффективные.

«Компаний, у которых есть положительные кейсы, в этом году немного», — заключил эксперт.

В этот же день сообщалось, что средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в России за пять лет выросла в 2,3 раза. Уточнялось, что столь значительный рост средней цены квадратного метра объясняет высокую инвестиционную активность в сегменте жилой недвижимости последних лет.

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