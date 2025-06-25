Эксперт назвал условия снижения цен на недвижимость в России

«Недвижимость может начать падать в цене только при условии снижения себестоимости. Потому что когда недвижимость не продается, она в себестоимости с каждым днем становится дороже в силу дороговизны кредита», — пояснил представитель бизнеса.
По его словам, поэтому снижение цены может произойти в первую очередь за счет удешевления проектного финансирования.
«Сложно представить, что сейчас упадет стоимость строительных материалов и работ, потому что стоимость жизни и персонала продолжает повышаться. Компании только осознают новые налоговые режимы, вступившие в действие с нового года, и переписывают цены в сторону повышения», — подчеркнул эксперт.
При этом он признает, что сейчас из-за высокой ключевой ставки для девелоперов настали не лучшие времена. По его мнению, поэтому грядет изменение рынка, на котором эффективные компании будут покупать неэффективные.
«Компаний, у которых есть положительные кейсы, в этом году немного», — заключил эксперт.
В этот же день сообщалось, что средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в России за пять лет выросла в 2,3 раза. Уточнялось, что столь значительный рост средней цены квадратного метра объясняет высокую инвестиционную активность в сегменте жилой недвижимости последних лет.