Эксперт назвал условия снижения цен на недвижимость в России

В этот же день сообщалось, что средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в России за пять лет выросла в 2,3 раза. Уточнялось, что столь значительный рост средней цены квадратного метра объясняет высокую инвестиционную активность в сегменте жилой недвижимости последних лет.