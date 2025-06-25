Экономисты предложили вложить в демографию 4,4 трлн рублей

Общая стоимость данной дорожной карты составила 4,4 трлн руб. в год (2,2% ВВП)., говорится в исследовании «Агент-ориентированное моделирование для оценки достижимости целей демографической политики».
Его подготовили директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук (ЦЭМИ РАН) Альберт Бахтизин и председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина совместно с научным руководителем ЦЭМИ РАН, президентом РЭШ Валерием Макаровым и другими авторами.
Президент России Владимир Путин поручил повысить СКР до 1,6 к 2030 г. и до 1,8 к 2036 г., следует из указа «О национальных целях развития Российской Федерации».
Как подсчитал Росстат, в 2024 году показатель СКР составил 1,4.
СКР демонстрирует тенденцию к снижению с 2015 г. — тогда он составлял 1,78. Авторы исследования считают, что система мер по достижению целей на данный момент «остается фрагментарной, часто не подкреплена количественными расчетами, практически отсутствует практика сценарного моделирования последствий принимаемых управленческих мер и в этой связи она не позволяет достичь устойчивых результатов».