Депутат Аксаков: курс доллара может опуститься до 50 рублей

«Рубль укрепляется, и цена на нефть растет. Если сценарий развития конфликта между Израилем и Ираном будет жесткий, то цены на нефть взлетят вверх. Однако, мы планируем, что ситуация утрясется мирным путем», — отметил он.
«Я допускаю курс до 50 рублей за доллар. Такие сценарии возможны», — подчеркнул депутат.
И это не слишком большое благо для нашей экономики, добавил Анатолий Аксаков.
Однако, добавил парламентарий, столь крепкий курс не станет благом для российской экономики. Это связано с тем, что бизнесу и государству необходимо устойчивый курс валют, стабильный. Тогда будет возможно строить планы и планирование.