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Депутат Аксаков: курс доллара может опуститься до 50 рублей

В связи со сложной геополитической обстановкой в мире курс американской валюты может ослабеть до 50 рублей. Об этом в интервью Финансы Mail в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
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«Рубль укрепляется, и цена на нефть растет. Если сценарий развития конфликта между Израилем и Ираном будет жесткий, то цены на нефть взлетят вверх. Однако, мы планируем, что ситуация утрясется мирным путем», — отметил он.

«Я допускаю курс до 50 рублей за доллар. Такие сценарии возможны», — подчеркнул депутат.

И это не слишком большое благо для нашей экономики, добавил Анатолий Аксаков.

Однако, добавил парламентарий, столь крепкий курс не станет благом для российской экономики. Это связано с тем, что бизнесу и государству необходимо устойчивый курс валют, стабильный. Тогда будет возможно строить планы и планирование.