Более половины банков из топ-10 снизили ставки по ипотеке

Шесть банков из топ-10 снизили реальные ставки по базовым ипотечным программам, следует из данных с сайтов кредитных организаций, которые изучили «Известия». Средний уровень полной стоимости жилищных кредитов (ПСК — учитывает не только ставку, но и дополнительные платежи по ссуде, например страховку) опустился ниже 28%, снизившись на 1 п.п. за месяц. Минимальный уровень ПСК по ипотеке при этом упал на 1,2 п.п. — до 25%.