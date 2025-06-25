Более половины банков из топ-10 снизили ставки по ипотеке

«Снижение ставок не делает рыночные ипотечные кредиты реально более доступными, поскольку при стандартных условиях долговая нагрузка и переплата остаются неподъемными», — подчеркнул управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.
Ипотека станет по-настоящему доступной только при ставках ниже 15% годовых, уточнил аналитик. Но таких значений, скорее всего, стоит ждать не раньше следующего года. Пока же банки продолжают осторожную корректировку условий, не спеша с серьезным удешевлением кредитов.
Снижение ставок по рыночной ипотеке в любом случае сделает ее хотя бы чуть более привлекательной для заемщиков, из-за чего доля этого продукта в выдачах может несколько вырасти, уточнила старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.