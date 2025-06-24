Суд Линча. Как новый владелец реанимирует «Северный поток-2»

После почти двух лет молчания в судьбе «Северного потока-2», наступил неожиданный поворот: компанию-оператора Nord Stream 2 AG, находящуюся в состоянии банкротства с весны 2022 года, неожиданно поддержал бизнесмен из США Стивен Линч. Согласно информации немецкого издания Die Zeit, именно он погасил долг компании перед кредиторами. Этот шаг стал возможным после утвержденного судом мирового соглашения, заключенного сторонами в апреле 2025 года. В письме в управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) Линч прямо заявил о своем намерении приобрести проект и провести его дерусификацию.
Контекст сделки
Имя Стивена Линча ранее не ассоциировалось с российскими энергетическими активами, тем более такого масштаба. Он не входит в список глобальных игроков нефтегазового сектора, но известен как предприниматель с широким инвестиционным кругозором и склонностью к нетривиальным сделкам. Его интерес к «Северному потоку-2» сначала воспринимался как экзотика. Однако погашение долга Nord Stream 2 AG свидетельствует о серьезности намерений.
Линч не только изучил юридическую структуру актива, но и лично прибыл в Европу, чтобы участвовать в переговорах и отслеживать ход дела в швейцарском суде кантона Цуг. По сути, его цель проста: вывести газопровод из-под контроля «Газпрома» и, таким образом, сделать его политически и юридически приемлемым для Европы. Это своего рода попытка перепрошивки проекта — без привязки к России, но с сохранением инфраструктуры.
«Целью Стивена Линча, судя по всему, является “нейтралитет” проекта. Бизнесмен стремится вывести “Северный поток-2” из-под российского влияния, сохранив возможность сотрудничества с “Газпромом” в случае смены внешнеполитического курса ЕС. При этом бизнесмен рассматривает трубопровод как “рычаг влияния” в переговорах, предлагая передать контроль над активом консорциуму из США и Европы. Такой подход должен укрепить его позиции в энергетическом секторе», — считает Евгений Генкин, к.э.н., доцент базовой кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Юридические нюансы
С юридической точки зрения, сейчас сделка находится в серой зоне. С одной стороны, банкротство Nord Stream 2 AG позволило структуре выйти из-под прямого контроля российских властей. С другой — любые действия вокруг этого актива все еще находятся под пристальным вниманием регулирующих органов, включая OFAC.
Вашингтон еще в 2021 году наложил санкции на компанию, несмотря на сопротивление Берлина. Сейчас, возможно, появится лазейка: если формально оператор станет независимым, а контроль перейдет к «дружественному» инвестору, санкционный режим можно будет ослабить. Однако пока это лишь гипотеза: прецедентов такого рода пока не было. К тому же, остаются вопросы о фактическом участии «Газпрома» в инфраструктуре — например, кто будет обеспечивать поставки и технически контролировать систему поставок топлива.
Вызывает вопросы и технические аспекты. После подрыва газопровода в 2022 году трубопровод утратил свою работоспособность. Однако часть инфраструктуры, по данным СМИ, сохранилась. Речь идет о возможности частичного восстановления системы — при наличии политической воли и инженерной возможности.
Вот здесь и возникает главный вопрос: хочет ли Европа возвращаться к использованию «Северного потока-2», пусть и под другим именем?
После энергетического кризиса 2022 года курс ЕС четко перенаправлен на диверсификацию источников газа и отказ от энергетической зависимости от России. Даже если формально трубопровод сменит владельца, происхождение проекта останется прежним, а политический шлейф — слишком тяжелым.
Реакция рынков
Отношение ключевых игроков к возобновлению этого проекта сдержанная. Германия, вероятно, будет рассматривать сценарий с участием Линча прагматично: несмотря на то, что энергетическая безопасность остается приоритетом для властей страны, внутри ЕС доминирует консенсус о снижении зависимости от любых газотранспортных маршрутов со стороны РФ.
США, в свою очередь, вряд ли будут препятствовать сделке, если увидят в ней инструмент дальнейшего ослабления влияния России в Европе. Но может ли газопровод, даже после смены владельца, стать действительно нейтральным? Здесь риски слишком велики — от санкционного давления до дипломатических трений между союзниками.
«Здесь нужно желание властей Германии, равно как и всего Европейского Союза, чтобы “Северный поток-2” был перезапущен в эксплуатацию, — полагает кандидат экономических наук Леонид Хазанов. — Судя по их риторике, власти ЕС не горят желанием получать голубое топливо из России, хотя экспорт сжиженного природного газа из других стран обходится им дороже. И, наконец, нужно согласие самой России поставлять газ по “Северному потоку-2” — и тут многое упрется в цену».
В ближайшие месяцы возможны три базовых сценария развития ситуации.
Первый — Стивен Линч завершает сделку, получает юридический контроль над Nord Stream 2 AG и начинает переговоры с европейскими регуляторами о запуске поставок.
Второй — санкционные и бюрократические барьеры блокируют реализацию проекта, и актив остается замороженным.
И третий, наиболее реалистичный на сегодняшний день: трубопровод технически остается законсервированным, но символически — переходит под новый контроль, что создает юридический прецедент на рынке, но не приводит к возобновлению поставок.
«Если Линчу удастся возобновить работу “Северного потока-2”, рынки могут отреагировать неоднозначно:
Произойдет снижение цен на газ в Европе благодаря увеличению поставок (проект рассчитан на 55 млрд м³ в год);
Неизбежны валютные колебания: укрепление доллара и ослабление евро из-за снижения расходов ЕС на импорт СПГ из США;
Вырастет политическая напряженность: страны Балтии и Польша обвинят ЕС в «сговоре с Москвой», что усилит внутренние разногласия в блоке", — перечисляет негативные факторы Евгений Генкин из РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Возвращение «Северного потока-2» в публичное поле — это история не столько про газ, сколько про геополитику. Сам факт интереса со стороны американского инвестора может говорить о желании Запада формировать новые подходы к управлению российским наследием.
Но за громкими заявлениями и юридическими маневрами стоит простой вопрос: готова ли Европа снова поставить свою энергетическую независимость на карту ради сохранения уже существующей инфраструктуры? Пока ясно одно: попытка реанимации «Северного потока-2» — это сигнал о том, что крупные энергетические активы, даже заброшенные, остаются предметом острой международной борьбы.
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