Суд Линча. Как новый владелец реанимирует «Северный поток-2»

Вашингтон еще в 2021 году наложил санкции на компанию, несмотря на сопротивление Берлина. Сейчас, возможно, появится лазейка: если формально оператор станет независимым, а контроль перейдет к «дружественному» инвестору, санкционный режим можно будет ослабить. Однако пока это лишь гипотеза: прецедентов такого рода пока не было. К тому же, остаются вопросы о фактическом участии «Газпрома» в инфраструктуре — например, кто будет обеспечивать поставки и технически контролировать систему поставок топлива.