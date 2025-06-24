СМИ: цены на нефть падают на фоне объявления о прекращении огня между Израилем и Ираном

По данным Business Insider, фьючерсы на нефть West Texas Intermediate в США снизились на 3,6% до 66,04 доллара за баррель, на нефть марки Brent — на 3,6% до 68,93 доллара за баррель. Цены на нефть теперь утратили весь рост, зафиксированный с 12 июня — за день до удара Израиля по Ирану, отмечает издание.