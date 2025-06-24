СМИ: цены на нефть падают на фоне объявления о прекращении огня между Израилем и Ираном

По данным Business Insider, фьючерсы на нефть West Texas Intermediate в США снизились на 3,6% до 66,04 доллара за баррель, на нефть марки Brent — на 3,6% до 68,93 доллара за баррель. Цены на нефть теперь утратили весь рост, зафиксированный с 12 июня — за день до удара Израиля по Ирану, отмечает издание.
Цены на нефть уже начали снижаться после ответных ударов Ирана по американской авиабазе в Катаре в понедельник, последовавших за ударами американских сил по трём иранским ядерным объектам в воскресенье.
Фьючерсы на американские фондовые индексы продемонстрировали рост в вечерние часы. Фьючерсы на S&P 500 и Dow Jones прибавили по 0,5%, в то время как фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,8%.
Несмотря на то, что Иран атаковал военные объекты США, рынки с облегчением восприняли тот факт, что Иран не атаковал Ормузский пролив — ключевой судоходный маршрут для мировой торговли нефтью и газом. К такому выводу пришли аналитики исследовательской и разведывательной компании Rystad Energy.
«Водный путь обслуживает значительные объемы поставок на мировые рынки, и его важность нельзя недооценивать», — считает Джанив Шах, вице-президент по анализу нефтяных рынков в Rystad Energy.
В более раннем посте в Truth Social Трамп назвал ответный удар Ирана «очень слабым» и поблагодарил Тегеран за то, что он заранее уведомил США о нанесении ударов.