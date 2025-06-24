Россиянам разъяснили алгоритм действий при «проглатывании» карты банкоматом

В случае, когда после завершения операции с банкоматом он «проглатывает» карту и не отдает, то пытаться вытащить ее механическим путем нельзя, как и выключать аппарат из сети. В первую очередь необходимо проверить, не вышел ли чек, и если он есть, то забрать его как основной документ, который пригодится при дальнейшем разбирательстве, рассказали эксперты Общественной Службе Новостей.