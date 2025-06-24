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Россиянам разъяснили алгоритм действий при «проглатывании» карты банкоматом

В случае, когда после завершения операции с банкоматом он «проглатывает» карту и не отдает, то пытаться вытащить ее механическим путем нельзя, как и выключать аппарат из сети. В первую очередь необходимо проверить, не вышел ли чек, и если он есть, то забрать его как основной документ, который пригодится при дальнейшем разбирательстве, рассказали эксперты Общественной Службе Новостей.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
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Чек понадобится при подаче заявления в банк об инциденте, отмечают специалисты. После его извлечения нужно зафиксировать случившееся, записав точное время «проглатывания», а также сфотографировать банкомат и записать его номер.

Далее с этими данными необходимо обратиться в службу поддержки банка. Если карта, которой пользовался человек, принадлежит другому банку, то звонить сразу нужно в него — по номеру, указанному на банкомате, пострадавшему в этом случае ничем не помогут, предупреждают эксперты. Скорее всего, пользователю предложат заблокировать старую карту и выпустить новую — это хороший вариант, который гарантирует, что деньги со счета никто не спишет.

Если в этот же день получить карту обратно или выпустить новую не удается, то можно перевести средства на другой счет — как это сделать, можно уточнить у оператора.

Как правило, в таких ситуациях гражданам помогают выпустить виртуальную карту, позволяющую оплачивать покупки по QR-коду. Когда подобный вариант по какой-то причине невозможен, можно обратиться в кассу банка и снять наличные средства, резюмировали эксперты.

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