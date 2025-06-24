Россиянам разъяснили алгоритм действий при «проглатывании» карты банкоматом

Чек понадобится при подаче заявления в банк об инциденте, отмечают специалисты. После его извлечения нужно зафиксировать случившееся, записав точное время «проглатывания», а также сфотографировать банкомат и записать его номер.
Далее с этими данными необходимо обратиться в службу поддержки банка. Если карта, которой пользовался человек, принадлежит другому банку, то звонить сразу нужно в него — по номеру, указанному на банкомате, пострадавшему в этом случае ничем не помогут, предупреждают эксперты. Скорее всего, пользователю предложат заблокировать старую карту и выпустить новую — это хороший вариант, который гарантирует, что деньги со счета никто не спишет.
Если в этот же день получить карту обратно или выпустить новую не удается, то можно перевести средства на другой счет — как это сделать, можно уточнить у оператора.
Как правило, в таких ситуациях гражданам помогают выпустить виртуальную карту, позволяющую оплачивать покупки по QR-коду. Когда подобный вариант по какой-то причине невозможен, можно обратиться в кассу банка и снять наличные средства, резюмировали эксперты.