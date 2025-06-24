Растяжной потолок: будет ли дефолт в США из-за рекорда по госдолгу в $37 трлн

Госдолг Америки побил новый рекорд, превысив отметку в $37 трлн, но доллар всё же остается мировой валютой, а американская экономика — крупнейшей в мире и доверие к ней пока высоко, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Хотя порог допустимых заимствований в $36,1 трлн был просрочен еще в январе, его пока не поднимали. На фоне нового максимума внутри Штатов снова заговорили о дефолте: министр финансов США Скотт Бессент полагает, что он случится уже к середине или концу лета. Тем не менее, скорее всего, в конгрессе снова договорятся и поднимут допустимый порог, а коллапса не случится, считают эксперты. Как может развиваться ситуация — в материале «Известий».