Растяжной потолок: будет ли дефолт в США из-за рекорда по госдолгу в $37 трлн

Госдолг Америки побил новый рекорд, превысив отметку в $37 трлн, но доллар всё же остается мировой валютой, а американская экономика — крупнейшей в мире и доверие к ней пока высоко, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Хотя порог допустимых заимствований в $36,1 трлн был просрочен еще в январе, его пока не поднимали. На фоне нового максимума внутри Штатов снова заговорили о дефолте: министр финансов США Скотт Бессент полагает, что он случится уже к середине или концу лета. Тем не менее, скорее всего, в конгрессе снова договорятся и поднимут допустимый порог, а коллапса не случится, считают эксперты. Как может развиваться ситуация — в материале «Известий».
Госдолг США в 2025 году
Государственный долг США перешагнул отметку в $37 трлн, поставив новый рекорд. Несмотря на то что этот показатель достиг исторически высокого уровня, это не означает скорого дефолта страны, уверены опрошенные «Известиями» аналитики.
В традиционном понимании банкротство государства маловероятно — экономика США по-прежнему считается одной из самых надежных в мире, полагает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Сергей Потапов. Более того, это крупнейшая мировая экономика — в 2024-м ВВП страны превысил $29 трлн, что в полтора раза больше, чем у ближайшего конкурента — Китая.
— Рост долга отражает долгосрочные финансовые дисбалансы, но не свидетельствует о нехватке средств — инвесторы продолжают активно приобретать гособлигации США, а спрос на них остается стабильным. Проблема упирается не в финансирование, а в законодательное ограничение на рост заимствований, — отметил Сергей Потапов.
Дело в том, что в Штатах есть прописанное ограничение на размер госдолга — так называемый потолок, который может быть поднят только по решению конгресса. В июне 2023 года действие этого порога временно приостановили до января 2025 года — то есть до прихода к власти новой администрации во главе с Дональдом Трампом, напомнила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Со 2 января потолок установлен на уровне $36,1 трлн. Таким образом, уже несколько месяцев страна живет в условиях, когда законодательное ограничение потолка госдолга превышено, однако Штаты продолжают наращивать заимствования и экономика работает.
На это уже отреагировали мировые рейтинговые агентства, однако достаточно сдержанно. В мае 2025 года Moody’s впервые с 1949-го понизило рейтинг США с AAA до AA1. До этого еще в 2011 году агентство S&P изменило свой показатель в отношении Штатов до AA+, а Fitch сделало это в 2023-м, напомнил Сергей Потапов. Тем не менее майские изменения были связаны не только с госдолгом, но и с введением таможенных пошлин, что вызвало бурную реакцию на рынках, считает макроэкономист Freedom Finance Global Юрий Ичкитидзе.
По словам Сергея Потапова, ситуация в экономике США пока не вызвала масштабной распродажи трежерис (государственных долговых ценных бумаг). Пока только постепенно снижается привлекательность долга США в глазах долгосрочных институциональных инвесторов, особенно пенсионных и страховых фондов, ориентированных на высший рейтинг.
Что такое потолок госдолга
Американский госдолг растет из-за систематического дефицита бюджета, сложившегося ввиду больших расходов на оборону и различных социальных программ.
Сейчас новый американский президент старается всячески поддержать экономику. В попытке увеличить доходную составляющую бюджета США он ввел заградительные пошлины и начал новый виток торговых войн, отметил независимый эксперт Андрей Бархота. При этом отказ от установления нового потолка — часть его предвыборной риторики.
Тем не менее не все в США согласны с тем, что госдолг находится на безопасном уровне. В июне предприниматель Илон Маск в соцсети Х писал, что Америка может стать де-факто банкротом. «И вся налоговая выручка будет уходить на выплату процентов по госдолгу, не оставляя средств ни на что другое», — написал предприниматель.
В июне министр финансов Штатов Скотт Бессент также заявлял, что без изменения лимита заимствований правительство может столкнуться с нехваткой ликвидности уже в августе или сентябре.
Речь идет о так называемой X-дате — моменте, когда у американского минфина не останется ресурсов для покрытия текущих обязательств, напомнил Сергей Потапов из «БКС Мир инвестиций». Сейчас власти используют временные экстренные меры. Если парламент не примет закон об увеличении потолка долга, возможно возникновение технического дефолта — просрочки выплат по обязательствам, добавил он.
Что будет с американской экономикой в 2025 году
Тем не менее дефолт в США всё же маловероятен. В частности, американский доллар остается основной мировой резервной валютой — это обеспечивает устойчивый спрос на гособлигации этой страны, поскольку инвесторы не опасаются, что курс упадет, напомнила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева.
Кроме того, конгресс США исторически всегда находил компромисс для повышения потолка долга в критический момент для страны, добавила она. В то же время остаются долгосрочные риски — растущая долговая нагрузка увеличивает уязвимость к внешним шокам, полагает Эльмира Асяева. Иностранцы могут попросту начать распродавать долг Штатов, и тогда бумаги обесценятся.
Однако в мировой экономике существует консенсус, что в дефолте в США не заинтересован никто, так как он влечет за собой значительный рост стоимости заимствований, полагает независимый эксперт Андрей Бархота. Федеральное казначейство и конгресс США готовы пойти на ухищрения, чтобы избежать нежелательных последствий. Одно из таких решений — одобрение повышения потолка государственного долга, дальнейший рост которого не будет расцениваться инвесторами как факт дефолта, пояснил специалист.
Кроме того, Дональд Трамп может своей политикой действительно повысить доходы бюджета, предположил Андрей Бархота. Речь не только о торговых пошлинах, но и о более сложных комбинациях — например, о присоединении к США новых территорий в рамках конфедеративных механизмов и «перевешивании» на них части госдолга.
Как писали ранее «Известия», чисто технически американские власти могут снизить госдолг или хотя бы замедлить его рост. Среди вариантов — увеличение налоговых поступлений, повышение сборов и сокращение расходов (в частности, на оборону, социальную сферу и госаппарат).
Нет сомнений в том, что проблема «дефолта США» вновь будет решена, пусть даже в последний момент, уверена Ольга Беленькая из ФГ «Финам». Однако в этот период волатильность финансовых рынков может возрасти.