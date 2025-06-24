Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патрушев заявил об остановке роста цен на картофель

Рост цен на картофель в России пока остановился, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

В интервью газете «Комсомольская правда» замглавы правительства напомнил, что картофель в течение определенного времени дорожал.

«Однако если посмотреть статистические данные, вы увидите, что цены не особенно отличались от стоимости, которая была пару лет назад. Рост связан с тем, что в 2023 году мы получили рекордный урожай картофеля — 8,6 млн тонн. Неминуемо цены на него упали», — сказал он.

Патрушев пояснил, что в прошлом году урожай был сравним с тем, что было за два года до этого — стоимость «отыгрывала» свое падение.

Сейчас, подчеркнул вице-премьер, начинается новый урожай, а посевные площади картофеля увеличены.

«И на данный момент мы видим, что рост цен на него остановился», — добавил Патрушев.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».