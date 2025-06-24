Патрушев заявил об остановке роста цен на картофель

«Однако если посмотреть статистические данные, вы увидите, что цены не особенно отличались от стоимости, которая была пару лет назад. Рост связан с тем, что в 2023 году мы получили рекордный урожай картофеля — 8,6 млн тонн. Неминуемо цены на него упали», — сказал он.