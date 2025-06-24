Патрушев заявил об остановке роста цен на картофель

В интервью газете «Комсомольская правда» замглавы правительства напомнил, что картофель в течение определенного времени дорожал.
«Однако если посмотреть статистические данные, вы увидите, что цены не особенно отличались от стоимости, которая была пару лет назад. Рост связан с тем, что в 2023 году мы получили рекордный урожай картофеля — 8,6 млн тонн. Неминуемо цены на него упали», — сказал он.
Патрушев пояснил, что в прошлом году урожай был сравним с тем, что было за два года до этого — стоимость «отыгрывала» свое падение.
Сейчас, подчеркнул вице-премьер, начинается новый урожай, а посевные площади картофеля увеличены.
«И на данный момент мы видим, что рост цен на него остановился», — добавил Патрушев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».