Назван уровень достойной зарплаты россиян

«Достойная зарплата — это величина субъективная, однако согласно опросам, значительная часть россиян считает, что текущая зарплата находится в диапазоне от 100 тыс. до 200 тыс. рублей — является достойной», — сказал он.
Эксперт отметил в комментарии для «Газеты.Ru», что такие уровни доходов могут стать реальностью уже в 2026 году.
По его оценке, через два года средняя зарплата по стране достигнет почти 120 тысяч рублей, а в Москве — около 180 тысяч. Уже сейчас средние значения приближаются к этим цифрам: в 2025 году, по словам эксперта, россияне в среднем зарабатывают 105 тыс. рублей, а москвичи — 160,7 тыс. рублей.
Не отстает и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2025 года он составляет 22,4 тыс. рублей, а в 2026 году вырастет до 27 тыс. рублей. Но этого все еще недостаточно: на ПМЭФ-2025 Владимир Путин заявил, что в стране сохраняется низкий уровень оплаты труда, и поручил довести МРОТ до не менее 35 тыс. рублей к 2030 году.
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