Назван уровень достойной зарплаты россиян

Не отстает и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2025 года он составляет 22,4 тыс. рублей, а в 2026 году вырастет до 27 тыс. рублей. Но этого все еще недостаточно: на ПМЭФ-2025 Владимир Путин заявил, что в стране сохраняется низкий уровень оплаты труда, и поручил довести МРОТ до не менее 35 тыс. рублей к 2030 году.