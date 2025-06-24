Эксперт рассказала, как изменятся цены на стройматериалы с 1 июля

Специалист напомнила, что июль в большинстве российских регионов является пиком строительного сезона, что означает рост спроса на материалы. По ее словам, летом 2025 года спрос вырастет умеренно — активизируются проекты индивидуального жилищного строительства и объекты инфраструктуры. Кроме того, в этот период обычно проводят сезонные работы, ремонты и модернизацию зданий.
«С учетом текущих рыночных тенденций в июле цены на строительные материалы могут вырасти в пределах 10−15% по сравнению с июнем. Особенно ощутим рост в сегментах цемента, металлопроката, теплоизоляционных и лакокрасочных материалов», — сказала Лариса Циканова.
По ее словам, повышение отпускных цен от производителей на 6−9% наблюдается в конце июня, а в июле эта тенденция продолжится. Это связано как с удорожанием сырья, так и с повышением транспортных тарифов, ростом энергозатрат и дефицитом некоторых видов продукции на фоне нестабильных поставок.
Учитывая устойчивый сезонный спрос, производители и дистрибьюторы будут стремиться компенсировать возросшие издержки за счет цены, отметила она.
Эксперт добавила, что на ценообразование стройматериалов в июле влияет множество факторов. Например, сезонный рост спроса, а также увеличение себестоимости продукции вследствие роста цен на топливо, электроэнергию и логистику.
Еще одним фактором Лариса Циканова назвала курсовую волатильность и влияние внешнеэкономической конъюнктуры: санкции, ограничения на поставки оборудования и сырья, производственно-логистические ограничения.
«В совокупности эти факторы формируют устойчивую инфляционную тенденцию, которая может сохраниться как минимум до конца третьего квартала текущего года», — заключила она.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».