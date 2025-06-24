Эксперт рассказала, как изменятся цены на стройматериалы с 1 июля

По ее словам, повышение отпускных цен от производителей на 6−9% наблюдается в конце июня, а в июле эта тенденция продолжится. Это связано как с удорожанием сырья, так и с повышением транспортных тарифов, ростом энергозатрат и дефицитом некоторых видов продукции на фоне нестабильных поставок.