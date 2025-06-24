Эксперт рассказала, как изменятся цены на автомобили с 1 июля 2025 года

«Учитывая сложившуюся ситуацию на рынке автомобильной промышленности, ожидается, что в июле цены на них увеличатся на 12−20%», — сказала она.
По словам эксперта, одним из факторов, которые повлияют на рост стоимости авто, будет сезонность. Обычно по этой причине цены поднимаются на 5−7%. Однако нагрузку данному фактору добавят еще и ожидающие своего выхода новые нормативы утилизационного сбора.
Трансформация правил расчета сбора коснется как новых, так и бывших в употреблении машин, отметила специалист. При этом изменения в законодательстве не повлекут за собой дефицита транспортных средств — рынок уже реагирует небольшой волатильностью, дилеры спешат менять ценники.
Как пояснила Залина Казова, новый утильсбор придаст ценам дополнительный импульс, как и ожидание изменений — рост стоимости в этом случае может составить 3−5%.
Кроме того, на цены на транспортные средства влияют колебания валютных курсов и инфляция. Так, изменение цен происходит прямо пропорционально взлетам или падениям валютного рынка. Эксперт объяснила, что зависимость существует из-за необходимости обновления автопарка и ввоза комплектующих.
Еще одним фактором ценообразования она назвала уровень дохода населения, определяющий платежеспособный спрос, а также предпочтения потребителей.
«Таким образом, на архитектуру июльских цен будет оказывать влияние совокупность факторов, среди которых утилизационный сбор станет определяющим», — заключила Залина Казова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».