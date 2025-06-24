Эксперт рассказала, как изменятся цены на автомобили с 1 июля 2025 года

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Волатильность: виды, индикаторы, индексы

Финансисты зарабатывают на фондовых рынках миллиарды долларов. Они играют на повышении и понижении цен на активы, а все благодаря такому показателю, как волатильность. Какой она бывает и от каких факторов зависит, расскажем с помощью эксперта.