Эксперт объяснил, как мошенники крадут деньги через СБП

По словам эксперта, схема с использованием формы, похожей на СБП, появилась после того, как надзорные органы заблокировали фейковые сервисы «Наш платеж» и «Росплатеж». Мошенники используют легенды, среди которых, применение в качестве приманки — оплаты «налога на выигрыш», когда жертве сообщают о том, что она якобы получила денежный выигрыш, но для того, чтобы «получить» его, ей нужно оплатить специальный «налог».