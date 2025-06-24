Эксперт объяснил, как мошенники крадут деньги через СБП

«Злоумышленники учатся на ошибках и быстро адаптируются. Если раньше они перенаправляли жертв на поддельные страницы “Росплатежа”, то теперь внедряют оплату якобы через Систему быстрых платежей (СБП). Однако часть старых приемов сохранилась: например, предложение связаться с “поддержкой” в случае задержки зачисления средств», — прокомментировал Сухарев.
По словам эксперта, схема с использованием формы, похожей на СБП, появилась после того, как надзорные органы заблокировали фейковые сервисы «Наш платеж» и «Росплатеж». Мошенники используют легенды, среди которых, применение в качестве приманки — оплаты «налога на выигрыш», когда жертве сообщают о том, что она якобы получила денежный выигрыш, но для того, чтобы «получить» его, ей нужно оплатить специальный «налог».
Итоговая сумма списания становится известна после того, как пользователь перейдет в банковское приложение: люди «оплачивают» нечто по QR-коду в надежде получить какой-то выигрыш, объяснил эксперт.
«Для переводов преступники используют действующую региональную платежную систему, позволяющую проводить операции как внутри страны, так и за рубежом. Это усложняет отслеживание мошеннических транзакций», — пояснил Сухарев.
Специалисты Angara Security советуют избегать подозрительных платежных сервисов, не переходить по сомнительным ссылкам и совершать транзакции только через официальные приложения банков и платежных систем, добавил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».