Финансист спрогнозировал бум займов в ломбардах под залог украшений

Он рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что во второй половине года вероятно небольшое снижение кредитных ставок и одновременно рост курса доллара, а с ним и рублевых цен на золото.
«Это значит, что россиянам станет проще брать займы, в том числе под залог ювелирных изделий. Не исключено, что такой двойной эффект вызовет даже небольшой бум в ломбардах, особенно ближе к зиме, когда наблюдается сезонный рост расходов. Это значит, что сумма выданных займов под залог изделий вполне может вырасти на треть или даже сильнее, то есть увеличится не только объем выдачи, но и число заемщиков», — пояснил специалист.
По данным Банка России, граждане отнесли в ломбарды миллионы золотых украшений, чтобы получить кредит под 80% годовых.
По итогам 2024 года ломбарды в сумме выдали россиянам займы на 302 млрд рублей, что на четверть больше, чем годом ранее. При этом, число займов не изменилось.
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