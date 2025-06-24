Финансист спрогнозировал бум займов в ломбардах под залог украшений

«Это значит, что россиянам станет проще брать займы, в том числе под залог ювелирных изделий. Не исключено, что такой двойной эффект вызовет даже небольшой бум в ломбардах, особенно ближе к зиме, когда наблюдается сезонный рост расходов. Это значит, что сумма выданных займов под залог изделий вполне может вырасти на треть или даже сильнее, то есть увеличится не только объем выдачи, но и число заемщиков», — пояснил специалист.