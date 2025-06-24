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Депутат Нилов назвал «серые зарплаты» бедой мирового масштаба

За последние годы в России улучшилась ситуация с так называемыми «зарплатами в конвертах». Об этом в интервью Финансы Mail рассказал председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«“Серые”, “черные”, “конвертные” зарплаты — беда общемировая. Однако в нашей стране за последние десятилетия ситуация заметно улучшилась», — пояснил он.

Депутат добавил, что особое внимание уделяет этому принятый недавно закон о занятости. Документ реализует комплекс мер по противодействию нелегальному труду и неофициальным зарплатам, а также обязывает регионы принимать собственные программы, вводя для них KPI и стимулирующие меры.

По словам парламентария, меры администрирования и контроля становятся все совершеннее.

«Очень скоро уровень межведомственного взаимодействия и развитие искусственного интеллекта в системе надзорапозволятмгновенно получать полную картину по каждому субъекту: какие организации, какие работодатели находятся в зоне риска, где есть хоть намек на несоблюдение трудовых прав», — резюмировал Нилов.

В 2024 году в России выявили более 800 тысяч человек, работающих с нарушением трудового законодательства. Это на 33 тысячи больше, чем в 2023 году. Об этом сообщили в Роструде газете «Известия».

Такое количество занятых является лишь 1% от всей рабочей силы в России. Тем не менее, в реальности неофициально устроенных в стране может быть больше. На конец 2024 года в РФ было занято 76,2 млн человек, сообщает издание со ссылкой на данные Росстата.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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