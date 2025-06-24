Депутат Нилов назвал «серые зарплаты» бедой мирового масштаба

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KPI: что такое ключевые показатели эффективности и как их используют в бизнесе

Для успешного управления компанией важно не только ставить амбициозные цели, но и уметь их достигать. Действенным инструментом в этом процессе становятся KPI — ключевые показатели эффективности. Рассказываем, что это за система и как она помогает организациям наладить рабочие процессы.