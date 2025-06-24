Депутат Госдумы рассказал о мерах поддержки ветеранов труда в 2025 году

Депутат разъяснил в беседе с ТАСС, какие условия необходимо выполнить для получения соответствующего статуса, а также уточнил сроки, когда граждане смогут пользоваться предоставленными льготами.
«Звание ветерана труда — признание многолетнего добросовестного труда граждан. Государство предоставляет таким людям целый ряд мер социальной поддержки, которые ежегодно индексируются», — заявил парламентарий.
Комплексную поддержку ветеранов труда в 2025 году будут осуществлять одновременно на федеральном и региональном уровнях. В перечень льгот включены бесплатное протезирование зубов, компенсанция оплаты за ЖКУ в размере 50% и льготы на проезд.
«Размер конкретных выплат и перечень льгот могут отличаться в зависимости от региона проживания ветерана», — подчеркнул депутат.
Он также прокомментировал вопрос монетизации льгот для ветеранов труда в 2025 году. По словам политика, ветераны труда могут выбрать денежную компенсацию вместо отдельных натуральных льгот.
«Если ветерану не нужны какие-то натуральные льготы, например, бесплатный проезд, он может отказаться от них в пользу денежной компенсации. Это особенно актуально для малоподвижных граждан», — пояснил парламентарий.
В качестве примера Чаплин привел Москву, где компенсация за отказ от льготного проезда составит около 800 рублей в месяц.
Депутат напомнил и об условиях присвоения звания ветерана труда в следующем году. Для мужчин минимальный страховой стаж составляет 25 лет, для женщин — 20 лет. «При этом для тех, кто начал работать в годы Великой Отечественной войны, требования к стажу выше — 40 и 35 лет соответственно», — разъяснил Чаплин.
Парламентарий также подчеркнул, что наличие ведомственных наград значительно упрощает процедуру оформления статуса. Суммы выплат и перечень льгот различаются в зависимости от региона. «В Санкт-Петербурге ветераны получают ежемесячную выплату в размере 1 222 рубля, а в Омской области — только 250 рублей. В некоторых регионах, например, в Москве, предусмотрены дополнительные льготы, включая бесплатный проезд в пригородном транспорте», — отметил депутат.
Граждане получат право воспользоваться льготами после достижения пенсионного возраста. «Важно понимать, что все ветераны труда имеют право на получение положенных им льгот вне зависимости от того, продолжают они работать или нет», — заявил Чаплин. Он уточнил, что для назначения льгот требуется обратиться в органы социальной защиты с заявлением и необходимым пакетом документов.
Отдельно парламентарий остановился на индексации социальных выплат ветеранам труда. «В 2025 году все социальные выплаты ветеранам проиндексированы с учетом уровня инфляции. Это касается как федеральных, так и региональных выплат», — подчеркнул он.
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