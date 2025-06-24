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Bloomberg: ажиотажный спрос на СПГ в Германии выгоден соседям

Терминалы по приему сжиженного природного газа в Германии заняты как никогда ранее, однако большая часть импортируемого топлива уходит за границу — в результате чего уровень запасов внутри страны упорно остается низким.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Потоки топлива в четыре плавучих терминала ФРГ значительно выросли в последние месяцы на фоне стремления пополнить запасы газа, согласно данным по отслеживанию судов, собранным Bloomberg.

Однако вместо того, чтобы заполнять внутренние хранилища, большие объемы топлива направляются в Австрию и Чехию, а затем — в Венгрию и Украину, то есть страны, пострадавшие от прекращения поставок российского газа через украинскую территорию с 1 января.

Резкий рост импорта через Германию произошёл после вялой зимы, когда терминалы использовали всего 25% своей мощности в четвёртом квартале 2024 года. Как отмечает BloombergNEF, это сделало их наименее загруженными в Северо-Западной Европе. Импорт СПГ через внутренние терминалы покрывал лишь 8% потребности страны в газе в прошлом году.

Компания Deutsche Energy Terminal GmbH, которая управляет тремя СПГ-терминалами в Германии, заявила, что рынок выкупил всю предложенную емкость, что указывает на высокий спрос.

«Европа все еще уязвима в вопросах энергетической безопасности», — заявил Томас Торкилдсен, коммерческий директор Hoegh Evi Ltd., поставщика плавучих импортных терминалов. «Если будет холодная зима или возникнут проблемы в системе — а такое время от времени случается — Европе определённо не хватит мощностей, чтобы покрыть спрос», — добавил он.

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