Bloomberg: ажиотажный спрос на СПГ в Германии выгоден соседям

Резкий рост импорта через Германию произошёл после вялой зимы, когда терминалы использовали всего 25% своей мощности в четвёртом квартале 2024 года. Как отмечает BloombergNEF, это сделало их наименее загруженными в Северо-Западной Европе. Импорт СПГ через внутренние терминалы покрывал лишь 8% потребности страны в газе в прошлом году.