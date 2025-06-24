Bloomberg: ажиотажный спрос на СПГ в Германии выгоден соседям

Потоки топлива в четыре плавучих терминала ФРГ значительно выросли в последние месяцы на фоне стремления пополнить запасы газа, согласно данным по отслеживанию судов, собранным Bloomberg.
Однако вместо того, чтобы заполнять внутренние хранилища, большие объемы топлива направляются в Австрию и Чехию, а затем — в Венгрию и Украину, то есть страны, пострадавшие от прекращения поставок российского газа через украинскую территорию с 1 января.
Резкий рост импорта через Германию произошёл после вялой зимы, когда терминалы использовали всего 25% своей мощности в четвёртом квартале 2024 года. Как отмечает BloombergNEF, это сделало их наименее загруженными в Северо-Западной Европе. Импорт СПГ через внутренние терминалы покрывал лишь 8% потребности страны в газе в прошлом году.
Компания Deutsche Energy Terminal GmbH, которая управляет тремя СПГ-терминалами в Германии, заявила, что рынок выкупил всю предложенную емкость, что указывает на высокий спрос.
«Европа все еще уязвима в вопросах энергетической безопасности», — заявил Томас Торкилдсен, коммерческий директор Hoegh Evi Ltd., поставщика плавучих импортных терминалов. «Если будет холодная зима или возникнут проблемы в системе — а такое время от времени случается — Европе определённо не хватит мощностей, чтобы покрыть спрос», — добавил он.