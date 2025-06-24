Стало известно, сколько похищенных денег банки вернули россиянам

В комментарии «Ведомостям» он отметил, что сумма возвратов продолжает расти.
«С момента запуска в конце 2023 г. сервиса “Добрая воля” Национальной системой платежных карт (НСПК) банки вернули гражданам почти 100 млн руб., похищенных мошенниками, и эта сумма продолжает расти», — сказал Дорофеев.
«Добрая воля» функционирует на базе платформы диспутов НСПК и позволяет банкам добровольно соглашаться на возврат средств, похищенных у граждан, вне зависимости от способа или канала хищения.
По словам руководителя управления претензий и возвратов Т-банка Алексея Дианова, механизм возврата доступен в случаях, когда банк-получатель платежа блокирует подозрительную транзакцию и принимает решение вернуть деньги отправителю.
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