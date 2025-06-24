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Стало известно, сколько похищенных денег банки вернули россиянам

С момента запуска сервиса «Добрая воля» в конце 2023 года банки вернули гражданам почти 100 млн рублей, похищенных мошенниками. Об этом сообщил заместитель директора операционно-технологического департамента НСПК Георгий Дорофеев в ходе Технологической конференции НСПК 23 июня.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

В комментарии «Ведомостям» он отметил, что сумма возвратов продолжает расти.

«С момента запуска в конце 2023 г. сервиса “Добрая воля” Национальной системой платежных карт (НСПК) банки вернули гражданам почти 100 млн руб., похищенных мошенниками, и эта сумма продолжает расти», — сказал Дорофеев.

«Добрая воля» функционирует на базе платформы диспутов НСПК и позволяет банкам добровольно соглашаться на возврат средств, похищенных у граждан, вне зависимости от способа или канала хищения.

По словам руководителя управления претензий и возвратов Т-банка Алексея Дианова, механизм возврата доступен в случаях, когда банк-получатель платежа блокирует подозрительную транзакцию и принимает решение вернуть деньги отправителю.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

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