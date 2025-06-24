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В Минсельхозе подсчитали убытки от заморозков в 2025 году

В 2025 году российские аграрии подали заявлений на возмещение убытков от возвратных заморозков на сумму порядка 200 миллионов рублей, что значительно меньше показателя прошлого года. Об этом сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Замглавы ведомства побеседовала с ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

«На сегодняшний день подано заявлений на возмещение убытков на сумму около 200 млн рублей. Это значительно меньше, чем в 2024 году. Уже начались выплаты в Ростовской области. На 10 июня выплачено 11 млн рублей страхового возмещения», — отметила Фастова.

Она добавила, что заморозки весной 2025 года повредили 178 тыс. га посевов. Это в шесть раз меньше, чем годом ранее.

Касаемо объемов выплат в текущем году, замминистра уточнила, что их «на сегодняшний день спрогнозировать не представляется возможным» из-за переменчивости погоды.

«Об окончательном размере страховых выплат можно будет сказать только после урегулирования убытков», — подытожила она.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».