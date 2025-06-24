В Минсельхозе подсчитали убытки от заморозков в 2025 году

Замглавы ведомства побеседовала с ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.
«На сегодняшний день подано заявлений на возмещение убытков на сумму около 200 млн рублей. Это значительно меньше, чем в 2024 году. Уже начались выплаты в Ростовской области. На 10 июня выплачено 11 млн рублей страхового возмещения», — отметила Фастова.
Она добавила, что заморозки весной 2025 года повредили 178 тыс. га посевов. Это в шесть раз меньше, чем годом ранее.
Касаемо объемов выплат в текущем году, замминистра уточнила, что их «на сегодняшний день спрогнозировать не представляется возможным» из-за переменчивости погоды.
«Об окончательном размере страховых выплат можно будет сказать только после урегулирования убытков», — подытожила она.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».