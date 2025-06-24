В Минсельхозе подсчитали убытки от заморозков в 2025 году

В 2025 году российские аграрии подали заявлений на возмещение убытков от возвратных заморозков на сумму порядка 200 миллионов рублей, что значительно меньше показателя прошлого года. Об этом сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова.