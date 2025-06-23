В Счетной палате объяснили необходимость повышения цен на ЖКУ

Аудитор добавила: «Счетная палата в своих отчетах также отмечала вопрос невыборки индекса. То есть, когда правительство этот индекс устанавливает, а регион просто его не выбирает — устанавливает тарифы ниже. Но все это приводит просто к ухудшению состояния коммунальной сферы в регионе».