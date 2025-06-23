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В Счетной палате объяснили необходимость повышения цен на ЖКУ

О том, в чем причины роста тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг, рассказала аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Она заявила, что рост тарифов на коммунальные услуги в России обусловлен не только необходимостью обновления инфраструктуры, но прежде всего увеличением себестоимости производства, потребностью в повышении заработных плат и дефицитом кадров в отрасли.

«Предприятия сталкиваются с серьезным дефицитом кадров», — отметила она.

С 1 июля 2025 года в России запланирована индексация тарифов на услуги ЖКХ: в среднем по стране они вырастут на 11,9%. Как ранее отмечал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, одной из причин роста тарифов является износ коммунальной инфраструктуры, который, по данным Минстроя РФ, составляет 40−80% в зависимости от региона.

Вместе с тем, Трунова подчеркнула: «В соответствии с распоряжением правительства в ряде регионов индекс платы граждан возрастет существенно: например, в Республиках Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия — Алания. Рост составит 17,5%, 17,6% и 19,1%. Но если посмотреть действующий уровень тарифов, мы увидим, что по сравнению с регионами, например ЦФО, он ниже. По некоторым подотраслям коммунального хозяйства — гораздо ниже».

Тарифы на услуги ЖКХ регулируются государством: ежегодно правительство устанавливает предельные индексы роста платежей для каждого региона, а региональные власти определяют конкретные параметры роста.

Аудитор добавила: «Счетная палата в своих отчетах также отмечала вопрос невыборки индекса. То есть, когда правительство этот индекс устанавливает, а регион просто его не выбирает — устанавливает тарифы ниже. Но все это приводит просто к ухудшению состояния коммунальной сферы в регионе».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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