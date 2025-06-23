В Госдуму внесут законопроект о штрафах за продажу вейпов

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Яна Лантратова внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о введении административных штрафов до 1 млн рублей за продажу вейпов и электронных сигарет.
«Председатель партии “Справедливая Россия — За правду”, руководитель парламентской фракции СРЗП Сергей Миронов внесет на рассмотрение Государственной думы пакет законопроектов о введении полного запрета на продажу никотинсодержащей продукции и административной ответственности за оптовую и розничную реализацию вейпов, электронных сигарет
Авторы документа предлагают дополнить новыми положениями статью 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях (несоблюдение ограничений и (или) нарушение запретов в сфере торговли табачными изделиями, табачной продукцией, никотинсодержащей продукцией и сырьем для их производства, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции).
В частности, предлагается ввести отдельные штрафы за продажи устройств для потребления никотиносодержащей продукции. Согласно проекту, штраф для граждан может составить от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 млн рублей. За продажу таких устройств несовершеннолетним предлагается ввести штраф для граждан от 300 до 500 тысяч рублей, на должностных лиц — от 700 тысяч рублей до 1 млн рублей, на юрлиц — от 1,5 до 2 млн рублей.
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