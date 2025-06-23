В Госдуму внесут законопроект о штрафах за продажу вейпов

В частности, предлагается ввести отдельные штрафы за продажи устройств для потребления никотиносодержащей продукции. Согласно проекту, штраф для граждан может составить от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 млн рублей. За продажу таких устройств несовершеннолетним предлагается ввести штраф для граждан от 300 до 500 тысяч рублей, на должностных лиц — от 700 тысяч рублей до 1 млн рублей, на юрлиц — от 1,5 до 2 млн рублей.