В Газпромбанке предупредили о мошеннической схеме обмана с Лабубу

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Мошенники стали использовать новую схему обмана с игрушками Лабубу, создавая фальшивые сайты со скидками на якобы оригинальный товар. При вводе персональных данных на таких сайтах пользователи рискуют потерять деньги. Об этом сообщается в Telegram-канале Газпромбанка.
Согласно описанию схемы, мошенники создают Telegram-ботов и фальшивые сайты со скидками на якобы оригинальные и эксклюзивные фигурки. Предлагают выиграть игрушку или получить ее за отзыв.
Злоумышленники добиваются того, чтобы жертва ввела банковские данные или код из СМС. «Ваши средства или телеграм-аккаунт достанутся мошенникам», — отмечают в банке.
В кредитной организации советуют избегать сомнительных каналов, ботов, сайтов и ссылок. Не вводить на подозрительных площадках логины, пароли и личные данные, а также не гоняться за эксклюзивом, который «вероятнее всего, окажется фейком». Кроме этого, в Газпромбанке рекомендуют рассказать о схеме обмана детям, поскольку они также находятся в зоне риска.
«Пока не стихнет ажиотаж вокруг игрушечных монстров с зубастой улыбкой — мошенники будут использовать эти схемы», — отмечают в банке.