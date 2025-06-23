Трамп: рост цен на нефть играет на руку «врагу»

«Не допускайте повышения цен на нефть. Я слежу за этим! Вы играете на руку врагу. Не делайте этого!» — написал он в своей соцсети Truth Social.
Трамп также обратился к Министерству энергетики США с фразой «Бури, детка, бури!!! Я имею в виду сейчас!!!».
Отмечается, что заявление главы Белого дома было опубликовано на фоне опасений по поводу возможного силового ответа Ирана на удары США по иранским ядерным объектам, а также роста напряженности на Ближнем Востоке.
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