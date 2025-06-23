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Трамп: рост цен на нефть играет на руку «врагу»

Рост цен на нефть допустить нельзя, такое развитие событий «играет на руку врагу», заявил президент США Дональд Трамп.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«Не допускайте повышения цен на нефть. Я слежу за этим! Вы играете на руку врагу. Не делайте этого!» — написал он в своей соцсети Truth Social.

Трамп также обратился к Министерству энергетики США с фразой «Бури, детка, бури!!! Я имею в виду сейчас!!!».

Отмечается, что заявление главы Белого дома было опубликовано на фоне опасений по поводу возможного силового ответа Ирана на удары США по иранским ядерным объектам, а также роста напряженности на Ближнем Востоке.

По данным на 18:25 по московскому времени, стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в сентябре составляла 74,97 доллара за баррель. В то же время, стоимость августовского фьючерса на нефть WTI снижалась до 73,09 доллара.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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