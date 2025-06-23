Топ-5 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 23 июня 2025 года

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Депозит: альтернатива акциям и облигациям

Сохранить свои деньги, открыв депозит в банке, — отличное решение в 2025 году. Расскажем, как это сделать, нужно ли платить налоги и каковы плюсы и минусы такой сделки.