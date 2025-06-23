Глава Минпромторга раскрыл подробности борьбы с псевдороссийскими брендами

«В системе маркировки зарегистрировано более 2,8 тысячи производителей обуви, из них почти 470 — в Москве. Если по индикаторам риска система выявляет, что деятельность таких компаний отклоняется от нормы и вызывает подозрение, тогда представители ЦРПТ и Роспотребнадзора проводят проверку на местах. По факту они выявляют, есть ли реальное производство, или лишь юридическое лицо, которое легализует незаконную продукцию», — привел пример Алиханов.