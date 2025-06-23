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Глава Минпромторга раскрыл подробности борьбы с псевдороссийскими брендами

О том, насколько остро стоит вопрос с подделками в России и как Минпромторг выявляет бренды, называющие себя российским, рассказал в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Минпромторг России

Министр проинформировал, что в России проводится эксперимент, в рамках которого выявляют недобросовестных производителей и предприятия-невидимки.

«В системе маркировки зарегистрировано более 2,8 тысячи производителей обуви, из них почти 470 — в Москве. Если по индикаторам риска система выявляет, что деятельность таких компаний отклоняется от нормы и вызывает подозрение, тогда представители ЦРПТ и Роспотребнадзора проводят проверку на местах. По факту они выявляют, есть ли реальное производство, или лишь юридическое лицо, которое легализует незаконную продукцию», — привел пример Алиханов.

По его словам, первые результаты показали, что в 92% случаев проверок обуви, товаров легкой промышленности и биологически активных добавок были выявлены лжепредприятия. На указанных ими адресах зачастую находились пустыри, жилые или заброшенные здания. Выявленные организации пытались легализовать продукцию, не соответствующую заявленным документам. В ряде случаев есть основания полагать, что речь идет об импорте, который оформлялся как продукция российского производства с целью обхода таможенных пошлин и контроля.

Министр отметил, что по итогам эксперимента был разработан механизм ограничения выдачи кодов маркировки и блокировки продукции таким юридическим лицам. Реализовать эти меры стало возможным лишь с внедрением системы прослеживаемости.

«Пока мы распространили такой алгоритм по наименее регулируемым отраслям — обуви, легкой промышленности, парфюмерии, шинам и БАДам. Затем охватим и другие товарные категории», — уточнил Алиханов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

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