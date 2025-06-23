Стал известен средний размер пенсии в России

В начале апреля 2025 года в России проиндексировали социальные пенсии на 14,75%, а страховые с начала года — на 9,5%. Как ранее сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, с 2026 года страховые пенсии будут пересматривать дважды в год: 1 февраля — с учетом инфляции за прошлый год и 1 апреля — в зависимости от доходов Социального фонда.