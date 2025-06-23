Стал известен средний размер пенсии в России

Средний размер пенсии в России на 1 апреля 2025 года составил 23 448 ₽ в месяц, следует из данных Социального фонда России, опубликованных на сайте ведомства.
Новый показатель на 273 ₽ превысил среднюю цифру пособия на начало года, когда пенсия составила 23 175 ₽ Согласно информации Соцфонда, на 1 апреля число пенсионеров достигло 40 961 000 человек. Из них продолжают работать почти 8 млн, а около 33 млн — неработающие.
В начале апреля 2025 года в России проиндексировали социальные пенсии на 14,75%, а страховые с начала года — на 9,5%. Как ранее сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, с 2026 года страховые пенсии будут пересматривать дважды в год: 1 февраля — с учетом инфляции за прошлый год и 1 апреля — в зависимости от доходов Социального фонда.
По данным на 1 января 2025 года, в системе Социального фонда числилось 41,17 млн пенсионеров — на 94 тыс. (или 0,2%) больше, чем годом ранее. В эту статистику не включили пенсионеров из новых российских регионов, а также получателей пенсий через Министерство обороны, МВД, Следственный комитет и другие силовые и правоохранительные ведомства.
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