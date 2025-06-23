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СМИ: США могут отключить интернет в Евросоюзе

Администрация президента США Дональда Трампа на фоне развязанной торговой войны может лишить Европу интернета, сообщает газета Politico.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Эксперты, опрошенные изданием, объясняют такую возможность тем, что то ЕС практически полностью зависит от американских облачных сервисов.

«Мысль, что он может приказать отрубить интернет или сделать что-то еще для нанесения серьезного урона экономическим интересам, уже не настолько неправдоподобна, как могло показаться полгода назад», — сказал Зак Майерс, глава аналитического Центра по регулированию в Европе.

Как отметил Александер Виндбихлер, глава австрийского провайдера облачных сервисов Anexia, ему и другим IT-компаниям следовало раньше привлечь внимание к «нездоровой зависимости» от американских сервисов.

Облачная индустрия в ЕС слишком долго избегала лоббирования своих интересов, сосредоточившись на технологической конкурентоспособности, добавил он.