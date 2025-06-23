СМИ: США могут отключить интернет в Евросоюзе

«Мысль, что он может приказать отрубить интернет или сделать что-то еще для нанесения серьезного урона экономическим интересам, уже не настолько неправдоподобна, как могло показаться полгода назад», — сказал Зак Майерс, глава аналитического Центра по регулированию в Европе.
Как отметил Александер Виндбихлер, глава австрийского провайдера облачных сервисов Anexia, ему и другим IT-компаниям следовало раньше привлечь внимание к «нездоровой зависимости» от американских сервисов.
Облачная индустрия в ЕС слишком долго избегала лоббирования своих интересов, сосредоточившись на технологической конкурентоспособности, добавил он.