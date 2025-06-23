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СМИ: Германии и Италии рекомендовали вернуть золото из Соединенных Штатов

Германию и Италию призывают репатриировать золото, размещенное на хранении в Федеральной резервной системе США, сообщает Financial Times.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Согласно данным издания, эти страны занимают второе и третье места по объему золотых резервов в мире (3352 и 2452 тонны соответственно), при этом более трети этих запасов хранится в ФРС США.

В публикации отмечается: «Германия и Италия сталкиваются с призывами вывезти свое золото из Нью-Йорка после неоднократных нападок президента Дональда Трампа на Федеральную резервную систему и усиления геополитической турбулентности <…> Рыночная стоимость золота, хранящегося в США, составляет более 245 миллиардов долларов».

Ассоциация налогоплательщиков Европы настаивает на возвращении немецкого и итальянского золота из Соединенных Штатов. В письмах, направленных в министерства финансов и центральные банки обеих стран, выражается обеспокоенность «вмешательством Трампа в независимость ФРС». Как подчеркнул глава ассоциации Михаэль Йегер, золото необходимо вернуть домой, под неограниченный контроль европейских центробанков.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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