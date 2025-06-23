Эксперт объяснил, стоит ли брать кредит под залог квартиры

Пока ключевая ставка ЦБ остается на двузначном уровне, россияне все чаще оформляют кредиты под залог недвижимости. За первый квартал 2025 года объем таких займов вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 142 млрд рублей, сообщает Банк России.
«Это один из самых дешевых способов взять крупную сумму — ведь для банков такие займы менее рискованные. По сути, это классическая ипотека, только с иными целями», — говорит он.
Часто россияне используют кредиты под залог одной квартиры, чтобы купить другую — например, на вторичном рынке. По словам эксперта, это дает больше гибкости: застройщики сегодня не всегда предлагают адекватные цены и подходящие объекты, а в «вторичке» можно найти выгодные варианты для себя или родственников.
Ставка Центробанка напрямую влияет на поведение заемщиков: чем она выше, тем больше людей готовы рисковать собственным жильем, чтобы получить доступ к относительно дешевым деньгам. По словам Селезнева, тренд на рост обеспеченных займов сохранится и во второй половине года.
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