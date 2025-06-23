Эксперт объяснил, стоит ли брать кредит под залог квартиры

Часто россияне используют кредиты под залог одной квартиры, чтобы купить другую — например, на вторичном рынке. По словам эксперта, это дает больше гибкости: застройщики сегодня не всегда предлагают адекватные цены и подходящие объекты, а в «вторичке» можно найти выгодные варианты для себя или родственников.