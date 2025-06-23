Россия планирует отменить визы с тремя странами в 2025 году

Также в высокой степени проработки проекты соглашений с Иорданией и Бахрейном. Кроме того, для РФ принципиально важно заключить безвизовое соглашение с Саудовской Аравией и Малайзией. Оно позволит увеличить турпоток из этих стран до двух-трех раз, добавил Кондратьев.