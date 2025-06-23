Reuters: мяч на стороне Ирана, рынки готовятся

Как сообщает Reuters, нефть подорожала почти на 2%, но находится далеко от первых пятимесячных максимумов. Аналитики отмечают, что у ОПЕК есть много дополнительных запасов, добычу которых они могут увеличить, если захотят.
Фьючерсы на акции Уолл-стрит упали на 0,3%, начав с потерь в 1%, в то время как европейские фьючерсы упали примерно на 0,4%. Доллар незначительно укрепился по отношению к евро и иене, что, как пишет Reuters, отражает зависимость ЕС и Японии от импорта нефти и СПГ, а также статус США как нетто-экспортера.
Доходность казначейских облигаций немного выросла, поэтому заявок на покупку ценных бумаг-убежищ не так много, в то время как фьючерсы на фонды ФРС немного снизились. Вероятно, это может быть связано с риском того, что устойчивый рост цен на энергоносители может усилить инфляционное давление, так как тарифы сказываются на ценах.