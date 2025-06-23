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Reuters: мяч на стороне Ирана, рынки готовятся

Как сообщили иранские СМИ, парламент страны одобрил попытку перекрыть Ормузский пролив, однако для принятия для такого шага потребуется одобрение Высшего совета национальной безопасности. Polymarket оценил вероятность развития такого сценария в 47%. Рынку остается надеется, что интервенции США не приведут к эскалации.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
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Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как сообщает Reuters, нефть подорожала почти на 2%, но находится далеко от первых пятимесячных максимумов. Аналитики отмечают, что у ОПЕК есть много дополнительных запасов, добычу которых они могут увеличить, если захотят.

Фьючерсы на акции Уолл-стрит упали на 0,3%, начав с потерь в 1%, в то время как европейские фьючерсы упали примерно на 0,4%. Доллар незначительно укрепился по отношению к евро и иене, что, как пишет Reuters, отражает зависимость ЕС и Японии от импорта нефти и СПГ, а также статус США как нетто-экспортера.

Доходность казначейских облигаций немного выросла, поэтому заявок на покупку ценных бумаг-убежищ не так много, в то время как фьючерсы на фонды ФРС немного снизились. Вероятно, это может быть связано с риском того, что устойчивый рост цен на энергоносители может усилить инфляционное давление, так как тарифы сказываются на ценах.

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