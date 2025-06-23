Пауза в строительстве: как рынок жилья сам себя загоняет в дефицит

При этом важно понимать: проблема не в самих эскроу-счетах. Это давно отлаженный механизм. Проблема в том, что старт новых проектов требует уверенности в спросе и рентабельности — а ее сейчас нет. Именно поэтому те застройщики, которые готовы рискнуть с новыми стартами, выходят на рынок с очень небольшими проектами, в которых можно продавать по 10−15 квартир в месяц до конца строительства. И этот объем стартов никак не влияет на рынок недвижимости.