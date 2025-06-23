Опасные на связи: автоперевозчикам хотят запретить выполнение анонимных заказов

Цифровые биржи перевозок (агрегаторы) должны следить за фальсификатом и товарами двойного назначения, а также контролировать легальность отправителей. С таким предложением обратилась в кабмин Общественная потребительская инициатива (ОПИ), с документом ознакомились «Известия». Агрегаторы собирают на своих платформах заказчиков и поставщиков, но до сих пор законодательно не обязаны проверять их легальность, что позволяет сомнительным игрокам анонимно попадать на рынок автоперевозок, считают в ОПИ. Новые меры позволят убрать с него злоумышленников, через которых идут потоки фальсификата и опасных грузов, полагают общественники.