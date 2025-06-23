Опасные на связи: автоперевозчикам хотят запретить выполнение анонимных заказов

Грузоперевозчикам в России запретят работать с анонимными заказами. Сейчас, чтобы разместить заявку на площадке агрегатора, достаточно завести там аккаунт. При этом агрегаторы не обязаны законодательно проверять заказчиков. Общественники предложили устранить этот пробел и ввести механизм контроля. По их мнению, инициатива позволит перекрыть каналы поставок контрабанды и опасных грузов, угрожающих общественной безопасности. Соответствующее письмо уже направлено в правительство.
Как выявить отправителей опасных грузов
Цифровые биржи перевозок (агрегаторы) должны следить за фальсификатом и товарами двойного назначения, а также контролировать легальность отправителей. С таким предложением обратилась в кабмин Общественная потребительская инициатива (ОПИ), с документом ознакомились «Известия». Агрегаторы собирают на своих платформах заказчиков и поставщиков, но до сих пор законодательно не обязаны проверять их легальность, что позволяет сомнительным игрокам анонимно попадать на рынок автоперевозок, считают в ОПИ. Новые меры позволят убрать с него злоумышленников, через которых идут потоки фальсификата и опасных грузов, полагают общественники.
— В законопроекте о реестре грузоперевозчиков, который рассматривается Госдумой, отсутствует обязанность транспортно-логистических платформ (бирж грузоперевозок, агрегаторов заказов
Там отмечается, что широко обсуждаемый законопроект о платформенной экономике также не устанавливает соответствующее регулирование для агрегаторов перевозок.
ОПИ попросила правительство разработать критерии допуска компаний на транспортно-логистический рынок и обязать агрегаторов обеспечить контроль за легальностью контрагентов.
На данный момент на рынке есть с десяток крупных цифровых платформ, где перевозчики берут заказы на доставку грузов. Это Roolz, Ati.su, «Монополия», Перевозка24, Traffic и прочие.
— Некоторые площадки регистрируют фактически анонимных отправителей, через которых идет фальсификат и опасные грузы, — рассказал «Известиям» глава ОПИ Олег Павлов.
По его словам, через фейковых отправителей оформляются поставки незаконных товаров, фальсификата, контрабанды, а также грузов двойного назначения, которые могут использоваться в том числе и для совершения диверсий.
— Агрегаторы выполняют функции агентов-посредников, помогающих заказчику найти транспортное средство для перевозки, — рассказал «Известиям» президент ассоциации автоперевозчиков «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов. — Действующее законодательство не обязывает их проверять характеристики грузов или условия перевозки.
По закону об экспедиционной деятельности это должны делать экспедиторы, сопровождающие груз. Однако не всегда это требование выполняется перевозчиками, отмечают в ОПИ.
— Помимо добросовестных агрегаторов, на рынке продолжают работать логистические площадки с упрощенной регистрацией, — рассказал «Известиям» директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов. — Они предлагают быстрый и часто анонимный способ поиска перевозчиков и заказчиков.
Легкость регистрации и размещения заказов у них позволяет злоумышленникам организовывать перевозки, не проходя тщательных проверок, которые требуются в добросовестных транспортно-экспедиционных компаниях, отмечает участник рынка.
Но косвенно выявлять поставщиков контрабанды и опасных грузов двойного назначения могут агрегаторы по ряду факторов, считают в ОПИ. Там предлагают перед регистрацией на цифровой площадке верифицировать заказчиков и владельцев груза по ИНН, проверять исполнение ими базовых обязанностей по внесению данных в государственные информационные системы (реестр уведомлений о начале деятельности, реестр участников оборота маркируемой продукции
— Даже минимальный набор проверок позволит заметно обелить рынок и убрать с него злоумышленников, участвующих в незаконных карго-схемах, — полагает Олег Павлов.
Общественники попросили правительство инициировать соответствующие поправки в законопроекты о платформенной экономике, о реестре грузоперевозчиков и в новый закон о реестре экспедиторов.
Правительство поручило Минтрансу проработать предложение ОПИ, выяснили «Известия». Редакция также направила запросы в комитет Госдумы по транспорту, агрегаторам и перевозчикам.
Нейросети помогут проверять документы на грузы
— Это предложение отражает тренд на усиление ответственности онлайн-платформ за действия их пользователей: продавцов и покупателей, грузоотправителей и перевозчиков, — рассказал Эдуард Миронов.
Некоторые логистические платформы уже ведут проверку учредительных документов при регистрации. Подключение к ним происходит после подписания договора. Однако делают это не все. Продолжают работать и площадки с упрощенной регистрацией. Они взаимодействуют с огромным количеством мелких перевозчиков, что усложняет сплошной контроль, отмечает эксперт.
— Контроль за отдельными грузами практически невозможен, — рассказал «Известиям» основатель и директор «Биржи грузоперевозок Ati.su» Святослав Вильде. — Логистические платформы технически не могут организовать этот процесс.
Осмотреть груз может только перевозчик на погрузке. Но даже там, как правило, проверяется только вес, маркировка, надежность упаковки. Проверить состав у перевозчиков также обычно нет возможности, отмечает участник рынка.
По его словам, при выборе заказчика сейчас можно следить за его рейтингом у агрегатора, что позволяет исключить риск неплатежей. Если же незаконный груз отправляет новая компания (а так обычно и происходит), то рейтинги на логистической платформе оказываются бесполезными, добавил эксперт.
— Ограничивать заказчиков нелегальных грузов можно и нужно с помощью правильного оформления договорных отношений с агрегатором, — рассказал «Известиям» управляющий директор онлайн-сервиса грузоперевозок «Везет всем» Александр Ларионов.
Но контроль за грузом осуществлять сложно, если только не проводить фотографирование груза и первичных документов на него. Использование нейросетей при обработке изображений позволит частично решить задачу, но не полностью.
— В грузоперевозках до сих пор отсутствуют цифровые данные, из-за чего сложно проверить, как выстроен процесс, — отметил Вадим Филатов из «АвтоГрузЭкс». Мы убеждены: снизить риск мошенничества и повысить безопасность поможет единая платформа обмена данными для участников рынка — «Гослог».
Однако в ее функционал нужно расширить и ввести не только обязательное требование регистрации для перевозчиков, но и проверку транспортными компаниями заказчиков, добавил Олег Павлов.
Справка «Известий»
1 июня российские аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях подверглись атаке беспилотников. Дроны взлетали из припаркованных недалеко от аэродромов фур, сообщали «Известия». Ответственность взяла на себя Служба безопасности Украины, которая заявила, что операция «Паутина» готовилась более полутора лет. В Минобороны РФ заявили, что в ходе атаки «произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники».
Позже в деле об атаке появился и первый подозреваемый. Им оказался переехавший в Челябинскую область уроженец Житомира Артем Тимофеев, он скрылся за границей. Именно ему принадлежали фуры, с которых взлетали дроны.
С помощью заказной фуры 8 октября 2022 года был подорван и Крымский мост. Заказ на перевозку был взят через агрегатора, а заказчиком выступило ООО «ТЭК-34» (г. Ульяновск). Как писали «Известия», по юридическому адресу офиса не оказалось, а получателем груза значилась несуществующая крымская компания.