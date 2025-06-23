Назван размер пенсии российских госслужащих

То есть начало карьеры госслужащим чаще всего приходится на возраст 21−24 года, а выход на пенсию для определенных категорий этих работников (военные, сотрудники силовых структур — МВД, Росгвардия, ФСИН) возможен в 40−43 года, тогда как пенсионный возраст с учетом его повышения — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.