Россиян предупредили о новой тактике мошенников

Номера выглядят почти как официальные, но в них может незначительно отличаться одна цифра. Позвонив по этому контакту, человек попадает на мошенников, которые начинают психологическое давление. Они настаивают на переводе денег на «специальный счет» — якобы для предотвращения уголовного дела. Иногда жертве предлагают установить на телефон «официальное банковское приложение», которое на деле оказывается шпионским ПО.