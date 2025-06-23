Россиян предупредили о новой тактике мошенников

Традиционный способ обмана через выманивание кодов из СМС перестал работать — люди стали осторожнее. В связи с этим злоумышленники перешли к новой, более изощренной схеме, предупреждают эксперты ВТБ.
Мошенники начали убеждать своих жертв, что передача СМС-кода им категорически не нужна. Это сделано для создания иллюзии безопасности и снижения бдительности потенциальных жертв. В результате россияне расслабляются и начинают доверять мошенникам, что становится критической ошибкой.
Суть новой схемы такова: жертве сообщают о подозрительной активности по банковскому счету и предстоящем разговоре с сотрудниками спецслужб или правоохранительных органов, вплоть до «генерала ФСБ». После этого на телефон приходит СМС с номером, по которому нужно срочно перезвонить.
Номера выглядят почти как официальные, но в них может незначительно отличаться одна цифра. Позвонив по этому контакту, человек попадает на мошенников, которые начинают психологическое давление. Они настаивают на переводе денег на «специальный счет» — якобы для предотвращения уголовного дела. Иногда жертве предлагают установить на телефон «официальное банковское приложение», которое на деле оказывается шпионским ПО.
Тем, кто поддается на такие уловки, грозит потеря всех средств. Главное — мошенники добиваются доверия, повторяя знакомую рекомендацию «никогда не передавать коды из СМС». Эта манипуляция работает на опережение и позволяет им беспрепятственно выманивать деньги.
Эксперты настоятельно советуют: если вам звонят с подозрительными сообщениями о проблемах с банком и требуют срочного перевода или установки приложений — прервите разговор и свяжитесь напрямую с вашим банком по официальным каналам.
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