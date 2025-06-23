Россиян научили, как создать финансовую подушку для ребенка

«Накопить можно, откладывая ежемесячно определенную фиксированную сумму. В течение нескольких лет она может меняться с учетом инфляции и иных факторов. Или определить процент от доходов родителей, который они будут откладывать на счет для ребенка. В настоящее время банки предлагают различные продукты, которые позволят копить деньги для детей и получать дополнительный доход. Либо родители могут решить отправлять детские пособия в финансовую “подушку” безопасности», — отмечает Ермилова.