Россиян научили, как создать финансовую подушку для ребенка

Некоторые родители начинают копить уже с дошкольного или раннего школьного возраста, рассказала Финансам Mail доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
Это позволит выбрать наиболее выгодный и доходный вариант накопления и преумножения. Если начать это делать с раннего школьного возраста, то тогда вполне можно накопить денежные средства на реализацию различных целей. Это и жилье для ребенка, и обучение, и другие дорогостоящие покупки, считает эксперт.
«Накопить можно, откладывая ежемесячно определенную фиксированную сумму. В течение нескольких лет она может меняться с учетом инфляции и иных факторов. Или определить процент от доходов родителей, который они будут откладывать на счет для ребенка. В настоящее время банки предлагают различные продукты, которые позволят копить деньги для детей и получать дополнительный доход. Либо родители могут решить отправлять детские пособия в финансовую “подушку” безопасности», — отмечает Ермилова.
По словам эксперта, важно выбрать тот вариант, который наиболее удобен. В процессе накопления можно менять схему. Если, например, в начале накапливали, откладывая фиксированную сумму, потом можно определить процент от дохода, который будет откладываться в финансовую «подушку» безопасности.
Ермилова привела пример стратегии накопления. Она считает, что если откладывать в проценте от доходов, то можно начать с 5−10%. Доля будет зависеть от структуры доходов и расходов семьи. Если резюмировать по шагам, то:
- выбрать механизм, по которому откладываются деньги — процент от дохода, фиксированная сумма и др.;
- определить конкретные цели, на которые предполагаются накопления — их может быть несколько;
- заложить эти расходы в финансовый план — личный или семейный;
- постараться не откладывать начало накоплений;
- выбрать, каким образом будут храниться, и преумножаться накапливаемые деньги — счет/вклад, ИИС и иные инструменты, или смешанный формат.
«Если говорить про ИИС, то налоговые вычеты — это достаточно выгодный вариант получения дополнительного дохода. Особенно, если в портфеле цены на активы колеблются, то в некоторой степени снижение их стоимости можно покрыть за счет налогового вычета. В любом случае необходимо использовать все возможные варианты получения дохода, которые предоставляют государство и банки», — резюмировала финансист.
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