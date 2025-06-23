Эксперт объяснил, зачем России доллар по 100 рублей

«Считается, что курс доллара в районе 100 рублей будет более сбалансированным для экономики и бюджета страны. Более сильный курс рубля (чем в прогнозе) при более низких ценах на нефть (чем в прогнозе) уже привел к росту дефицита бюджета в этом году. В результате дефицит бюджета сейчас более чем в 3 раза превышает первоначально ожидаемый», — рассказал он.