Эксперт объяснил, зачем России доллар по 100 рублей

«Считается, что курс доллара в районе 100 рублей будет более сбалансированным для экономики и бюджета страны. Более сильный курс рубля (чем в прогнозе) при более низких ценах на нефть (чем в прогнозе) уже привел к росту дефицита бюджета в этом году. В результате дефицит бюджета сейчас более чем в 3 раза превышает первоначально ожидаемый», — рассказал он.
Как напомнил специалист, доходы России от продажи нефти значительно сократились в первом полугодии, несмотря на относительно стабильные цены на нефть из-за укрепления рубля, который вырос почти на 23% по отношению к доллару.
Сильный рубль означает, что российские экспортеры зарабатывают меньше с каждой проданной бочки нефти. Их прибыль сейчас почти на 30% ниже уровня начала 2025 г., при том, что с начала года бочка нефти в рублях подешевела почти на 40%.
Кроме того, из-за сильного рубля продажи металла на экспорт тем временем стали убыточными, отметил эксперт.
«По словам гендиректора “Северстали” Александра Шевелева, российским металлургическим заводам нужен курс доллара 90−100 ₽ Таким образом, ни правительство, ни экспортеров не устраивает текущее положение крепкого курса рубля, поскольку Минфину проблематично наполнять бюджет, а экспортеры недосчитываются доходов», — подчеркнул Александр Потавин.
По мнению аналитика, оптимальный курс рубля к доллару для российского бюджета в 2025 году составляет около 100 рублей за доллар. Такой курс обеспечивает достаточные поступления в бюджет, особенно из нефтегазового сектора, и снижает дефицит бюджета.
Однако он предупредил, что более высокий курс доллара, 110−120 рублей, будет негативно влиять на инфляцию в стране, что также ненужно в ситуации, когда Центробанк хочет начать снижение ставок, поскольку до этого он более года таким образом боролся с растущими ценами.
В ситуации дальнейшего усиления курса рубля, продолжил специалист, российский бюджет столкнется с еще большим дефицитом, из-за чего Минфину могут потребоваться дополнительные источники для покрытия дефицита. А занимать деньги на рынке под 20% годовых — это очень расточительно, поскольку в будущем значительная часть госдоходов будет уходить на обслуживание госдолга, а не на развитие.
«По оценкам экспертов, снижение курса доллара на 1 рубль уменьшает поступления в бюджет примерно на 100−160 млрд рублей. То есть если курс доллара опустится до 75 рублей бюджет может недополучить около 2,0−2,2 трлн рублей в 2025 году, что составляет значительную часть доходов от экспорта нефти и газа», — заключил Александр Потавин.
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