Дмитриев: закрытие Ормузского пролива приведет к «нефтяному шоку»

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Возможное закрытие Ормузского пролива Тегераном не пощадит США, это приведет к «глобальному нефтяному шоку». Такое мнение выразил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
«Цены на нефть растут по всему миру. Закрытие Ормузского пролива не пощадит США. Никто не застрахован от глобального нефтяного шока — цены на нефть будут расти», — написал Дмитриев в X.
22 июня член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари сообщил, что Ормузский пролив необходимо закрыть, однако, «окончательное решение по этому вопросу принимает высший совет национальной безопасности».
Как заявлял ТАСС кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Николай Гапоненко, закрытие Ираном Ормузского пролива вызовет резкий рост цен на нефть, что станет серьезной проблемой для Индии и Китая, а также Японии и европейских стран.