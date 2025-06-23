Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: закрытие Ормузского пролива приведет к «нефтяному шоку»

В том числе пострадает США, отметил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Возможное закрытие Ормузского пролива Тегераном не пощадит США, это приведет к «глобальному нефтяному шоку». Такое мнение выразил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

«Цены на нефть растут по всему миру. Закрытие Ормузского пролива не пощадит США. Никто не застрахован от глобального нефтяного шока — цены на нефть будут расти», — написал Дмитриев в X.

23 июня цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $81 за баррель впервые с 20 января, фьючерс на Brent рос более чем на 5%.

22 июня член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари сообщил, что Ормузский пролив необходимо закрыть, однако, «окончательное решение по этому вопросу принимает высший совет национальной безопасности».

Как заявлял ТАСС кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Николай Гапоненко, закрытие Ираном Ормузского пролива вызовет резкий рост цен на нефть, что станет серьезной проблемой для Индии и Китая, а также Японии и европейских стран.

Узнать больше по теме
Баррель нефти: что влияет на стоимость черного золота
Мировая экономика построена на углеводородах, поэтому месторождения нефти, газа и угля активно разрабатываются по мере роста потребления этих ресурсов. С помощью эксперта расскажем о самом ценном виде топлива — нефти: почему ее измеряют в баррелях, от чего зависит ее цена и где продают сырье.
Читать дальше