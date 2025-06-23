Дерипаска предсказал появление в России «новой Калифорнии»

«Кубань может стать “русской Калифорнией” — местом, где будет сосредоточена комфортная городская среда, безопасность и высокое качество жизни», — отметил Дерипаска.
Предприниматель предполагает, что местные жители смогут работать по всей стране, при этом оставаясь жить на юге.
По оценке Дерипаски, население Краснодарского края в перспективе может вырасти до 15 млн человек, что втрое больше нынешнего уровня — на 1 января 2025 года в регионе проживает более 5,8 млн человек. По его словам, рост ожидается не только в городах, но и в сельской местности, где недвижимость стремительно дорожает.
Он пояснил, что при таком росте численности важно в первую очередь решать вопросы общественной безопасности, так как региону потребуется время, чтобы адаптироваться к новым условиям. Кроме того, Дерипаска отметил необходимость активного развития инфраструктуры, что сделает Кубань одним из самых комфортных регионов для жизни.
Бизнесмен сообщил, что власти края уже работают над решением транспортных и административных проблем. В частности, принято решение о создании нового административного центра для разгрузки Краснодара. Помимо этого, продолжается перепроектирование аэропорта — его пропускную способность увеличивают в четыре раза. Вблизи будущего терминала планируется строительство новой «столицы» края.
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