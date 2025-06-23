Дерипаска предсказал появление в России «новой Калифорнии»

По оценке Дерипаски, население Краснодарского края в перспективе может вырасти до 15 млн человек, что втрое больше нынешнего уровня — на 1 января 2025 года в регионе проживает более 5,8 млн человек. По его словам, рост ожидается не только в городах, но и в сельской местности, где недвижимость стремительно дорожает.