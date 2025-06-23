Депутат Нилов: патент для мигрантов должен стоить дороже

С целью снижения градуса социального напряжения подготовлено предложение об увеличении стоимости патентов, позволяющих иностранцам легально работать на территории Российской Федерации. Инициативу поддерживает председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Ярослав Евгеньевич, с 27 апреля 2025 года в России действуют новые правила пребывания иностранных граждан. Это направлено, с одной стороны, на привлечение квалифицированных кадров, с другой — на борьбу с нелегальной миграцией, для этих же целей на базе МВД создаётся служба по вопросам гражданства и регистрации мигрантов. Даст ли это положительный эффект или истории с поддельными сертификатами о знании русского языка продолжат повторяться?
Ярослав Нилов: Коррупция была, есть и, с высокой долей вероятности, будет. Задача — максимально сузить плацдарм для неё.
А что касается выделения особой структуры, позволяющей осуществлять общий контроль за миграционными процессами, — с этой идеей я и другие члены фракции ЛДПР в Госдуме выступали неоднократно. Потому что вопросы миграции сегодня — на пересечении плоскости интересов многих ведомств — это и Минтруд, и Минобразования, и Минпросвещения, и МВД, и Минэкономразвития, и прочие, но как будто бы это те самые семь нянек, у которых дитя без глаза. Между всеми ними должна осуществляться грамотная координация из одних рук, тогда и коррупционный фактор на местах окажется минимизирован.
Не могу не обратить внимание, как буквально за полтора года мы ужесточили законодательство в этой сфере, и результаты здесь налицо. Заработал Реестр контролируемых лиц — там есть сведения обо всех нелегалах (те, у кого истёк срок действия патента, разрешения на работу, ВПР или ВНЖ), их права в России моментально ограничиваются. Скорректированы условия проживания иностранцев в стране, без визы они могут находиться у нас только 90 дней в году. До одного года сокращён срок постановки на миграционный учёт. Стартовал эксперимент по сбору биометрии для формирования цифрового профиля иностранных граждан, а МВД теперь может самостоятельно выносить постановления о их выдворении за пределы России.
Как вы считаете, нужно ли повышать стоимость патента для мигрантов?
Ярослав Нилов: Однозначно. Цена патента — это прямой инструмент регулирования рынка труда. Задача — через стоимость патента регулировать миграционные потоки и поддерживать кадровую конкуренцию в пользу наших соотечественников. Это не только источник доходов для каждого региона, но и некий заградительный тариф, чтобы вся Средняя Азия к нам не приехала работать.
Особенно много «патентников»- в Москве и Мособласти, поэтому к их руководству я обращался, предлагая ощутимо поднять стоимость патента. И, спасибо парламентариям столицы и Подмосковья — в этом году они заметно увеличили цену, но этого, конечно, недостаточно.
Ещё один хороший инструмент — переход на миграцию исключительно по запросу и введение запретов на трудоустройство иностранцев в определённых социально значимых сферах. Это то, что каждый субъект может отрегулировать вручную. И некоторые уже успешно реализуют.
Как в России меняется ситуация с «серыми» зарплатами? Есть ли какие-то новые инициативы, направленные на снижение теневого заработка?
Ярослав Нилов: «Серые», «чёрные», «конвертные» зарплаты — беда общемировая. Однако в нашей стране за последние десятилетия ситуация заметно улучшилась. Особое внимание уделяет этому принятый недавно закон о занятости, реализуя комплекс мер по противодействию нелегальному труду и неофициальным зарплатам, обязывает регионы принимать собственные программы, вводя для них KPI и стимулирующие меры.
Вообще надо понимать, что меры администрирования и контроля — всё совершеннее. Очень скоро уровень межведомственного взаимодействия и развитие искусственного интеллекта в системе надзора позволят мгновенно получать полную картину по каждому субъекту: какие организации, какие работодатели находятся в зоне риска, где есть хоть намёк на несоблюдение трудовых прав.
Как Вы оцениваете результаты введения специального налогового режима для самозанятых, работает ли он как инструмент борьбы с теневой занятостью?
Ярослав Нилов: Честно говоря, 7 лет назад, когда вводили льготный налог на профессиональный доход, я отнёсся к этому довольно критически. Трагедия в Кемеровской «Зимней вишне», падение самолёта в Подмосковье, повышение пенсионного возраста, рост закредитованности населения — очень тяжёлый год, социальное напряжение — на пике, и тут ещё налоговые изменения. Люди боялись, что их сейчас дополнительной данью обложат. Но это время было неудачным, а сам механизм — напротив. Это скорость, выгода и минимум бюрократизма.
Сегодня 13 миллионов людей в самых различных сегментах являются самозанятыми, застрахованными и платящими налоги. Не хватает только вишенки на этом торте — формирования у плательщиков налога на профдоход пенсионных прав. Для этого нужно, чтобы часть их дохода направлялась в Соцфонд или добровольно туда отчислялась. Пока таких добровольцев — минимальное количество.
Ещё один важный момент — ограничение в размерах оборотных средств. И чем больше времени проходит, тем менее актуальны эти пределы. Поэтому уже сейчас нужно искать инструменты корректировки правил игры для самозанятых, чтобы они ещё больше выигрывали от своей деятельности, а вместе с ними — и государство. Как минимум стоит постепенно увеличивать лимит доходов, чтобы к 2028 году он составлял не меньше 4, 2 млн рублей.
Вы являетесь соавтором инициативы по выплате пособий детям из малоимущих семей до достижения ими 18 лет. Почему эта инициатива необходима?
Ярослав Нилов: Сегодня больше 10 миллионов российских семей с детьми используют своё право на получение единого пособия. Правительство постепенно, поэтапно вводило выплаты для отдельных возрастных категорий, и сегодня это бесшовная система, охватывающая ещё даже не родившихся малышей (от 6 недель беременности матери) до 17-ти лет. Это очень основательный кирпич в фундаменте нашей системы социальной помощи нуждающимся.
Однако наши избиратели, получатели этой меры соцподдержки, вполне логично отмечают, что её нужно продлить до наступления совершеннолетия — а это 18 лет. Вот мы и предложили закрепить такую норму законодательно, что позволило бы поддерживать нуждающиеся семьи ещё целый год, пока ребёнку (или детям, если их несколько) не исполнится восемнадцать.
Как это скажется на инфляции?
Ярослав Нилов: Никак. Это просто небольшое расширение категории получателей и дополнительные деньги, заложенные в бюджете на эти цели. Не тот масштаб, чтобы такие корректировки могли нести какие-либо экономические риски для страны, а вот для каждой конкретной семьи это было бы пусть небольшое, но подспорье. 17−18 лет — это же выпускные в школах, подготовка и сдача ЕГЭ, поступление в университет — это всё огромные расходы.
Как вы оцениваете риск того, что родители, получая такое пособие, начнут тратить эти средства на себя, а не на детей?
Ярослав Нилов:Такие риски всегда были и будут. С любым пособием. Но это вовсе не означает, что государству нужно самоустраниться и не выполнять социальные обязательства, отменить все выплаты. Другое дело, что органы опеки, воспитатели, учителя, врачи должны очень внимательно следить за тем, как выглядят дети, как они себя ведут. Чаще всего по поведению ребёнка всегда заметно, если о нём не заботятся должным образом.
В интервью 2023 года отвечая, какие нужны механизмы для увеличения МРОТ, Вы отметили, что нужно вводить прогрессивную шкалу налогообложения. Теперь она действует. Как её появление сказалось на показателе МРОТ? Или пока еще нельзя оценить это влияние?
Ярослав Нилов: Действительно, внедрение прогрессивной шкалы (в нашу бюджетную систему повышенные налоги уже поступают)-качественный инструмент увеличения доходной части государственной казны. Это то, что уже в прошлом году позволило запланировать новые доходы в федеральном бюджете на этот год и взять дополнительные социальные обязательства, и, несмотря на непростую экономическую ситуацию, в полном объеме обеспечить соответствующие выплаты.
В текущем году удалось повысить МРОТ на 17%, а от него зависят и заработные платы, и отпускные, и многие пособия.
Ещё одна реперная точка в соцполитике — прожиточный минимум — его проиндексировали на уровень прогнозной инфляции — на 15%. А уже в 2026 году семьи с небольшими доходами смогут вернуть 7% так называемого «налогового кешбэка».