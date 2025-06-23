Депутат Нилов: патент для мигрантов должен стоить дороже

Не могу не обратить внимание, как буквально за полтора года мы ужесточили законодательство в этой сфере, и результаты здесь налицо. Заработал Реестр контролируемых лиц — там есть сведения обо всех нелегалах (те, у кого истёк срок действия патента, разрешения на работу, ВПР или ВНЖ), их права в России моментально ограничиваются. Скорректированы условия проживания иностранцев в стране, без визы они могут находиться у нас только 90 дней в году. До одного года сокращён срок постановки на миграционный учёт. Стартовал эксперимент по сбору биометрии для формирования цифрового профиля иностранных граждан, а МВД теперь может самостоятельно выносить постановления о их выдворении за пределы России.