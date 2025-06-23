Чувство дома: рабочий день в России сократился впервые за три года

Длительность рабочего дня в России сократилась впервые с 2022 года. В I квартале его средняя продолжительность составила 7,5 часа, выяснили «Известия». До этого нагрузка на сотрудников только росла на фоне нехватки кадров. Теперь же тренд сменился: в стране снова набирают популярность удаленка и неполная занятость, а дефицит специалистов становится более локальным. Кроме того, у работодателей остается всё меньше возможностей поднимать зарплаты и они чаще пытаются удержать или завлечь персонал гибким графиком. Кто больше и меньше остальных трудится и что дальше будет с зарплатами — в материале «Известий».