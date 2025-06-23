Чувство дома: рабочий день в России сократился впервые за три года

Длительность рабочего дня в России сократилась впервые с 2022 года. В I квартале его средняя продолжительность составила 7,5 часа, выяснили «Известия». До этого нагрузка на сотрудников только росла на фоне нехватки кадров. Теперь же тренд сменился: в стране снова набирают популярность удаленка и неполная занятость, а дефицит специалистов становится более локальным. Кроме того, у работодателей остается всё меньше возможностей поднимать зарплаты и они чаще пытаются удержать или завлечь персонал гибким графиком. Кто больше и меньше остальных трудится и что дальше будет с зарплатами — в материале «Известий».
Нормы рабочего дня в РФ
Средняя длина рабочего дня в I квартале 2025-го составила 7,54 часа (7 часов 32 минуты), следует из июньского доклада Росстата «Социально-экономическое положение России» («Известия» с ним ознакомились). В подсчете учитывалась занятость сотрудников организаций за фактически отработанные часы, объяснили редакции в службе.
По закону рабочее время не должно превышать 40 часов в неделю — как правило, это пять рабочих дней по восемь часов. При этом для некоторых категорий предусмотрены сокращенные дни — например, для инвалидов, несовершеннолетних, трудящихся на вредных производствах. Кроме того, есть люди, которые трудятся неполный день или, наоборот, более длинными сменами — по 9 или 12 часов по графику «два через два» или «неделя через неделю».
Длительность рабочего дня в 2025-м снизилась впервые за последние три года, хотя и незначительно, — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года всего на 0,1%, или четыре минуты, следует из данных Росстата. Однако это перелом важного тренда, в предыдущие годы показатель увеличивался: нагрузка на каждого сотрудника росла на фоне дефицита кадров.
Сейчас же рынок труда становится более сбалансированным, и ситуация меняется. Среди причин — распространение гибкого графика и популярность дистанционной и проектной работы, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Кроме того, в компаниях становится всё больше частично занятых сотрудников. По оценкам Росстата, в этом году 3,5% из числа всех работников организаций (за исключением малого бизнеса) работали неполный день, тогда как в 2024-м их было 3,2%. Это подтверждают и в SuperJob — по оценкам сервиса, доля вакансий с частичной загрузкой выросла на 3,8 п.п.
Как меняется продолжительность трудового дня
Такие тенденции связаны с развитием работы через цифровые платформы (такси, доставка), где преимущественно задействованы самозанятые, считают аналитики SuperJob. По данным ФНС, в России насчитывается уже больше 13 млн плательщиков налога на профессиональный доход.
На рынке в целом упрощаются условия труда — среди всех вакансий, размещенных в 2025-м, 9% предлагали удаленку (против 7,5% в 2024-м), а 7% — гибкий график (против 5%), рассказали в hh.ru. В «Авито Работе» тоже отмечают тренд — особенно ярко это заметно в продажах, логистике и гостинично-ресторанном бизнесе.
— Сдвиг обусловлен потребностями обеих сторон рынка: бизнесу выгоднее платить за фактически отработанные часы, а сотрудники ценят возможность совмещать занятость с другими делами, — объяснили в компании.
Вместе с тем в 2025 году наметился еще один разворот на рынке труда: рост зарплат замедлился, к тому же кадровый дефицит стал локальным, а не повсеместным, отметил кандидат экономических наук Андрей Бархота. По его словам, это также влияет на снижение продолжительности рабочего дня: компании не готовы много платить, поэтому они стараются удержать людей другими привилегиями, например, упрощая нагрузку.
По данным hh.ru, в 2025-м организации стали искать меньше сотрудников, число вакансий снизилось. Тогда как в предыдущие два года на кадры наблюдался гиперспрос. На фоне высокой ключевой ставки и повышения налогов бизнес сокращает затраты на персонал. «Известия» направили запрос в Минтруд.
В каких профессиях меньше работают
Согласно докладу Росстата, наибольшая длина рабочего дня в России отмечается в рыболовстве (почти девять часов), в пассажирском транспорте (восемь часов), добыче металлических руд и в здравоохранении (7,9 часа). Наименьшая же — в водном и воздушном транспорте (чуть больше шести часов), добыче угля (почти семь часов) и производстве мебели (7,1 часа).
Длительность рабочего дня зависит от специфики работы — например, экипажи судна могут проводить на нем недели, тогда как авиаперелеты, наоборот, могут проходить за несколько часов.
Если же говорить о более распространенных вакансиях, то наиболее высокая продолжительность рабочего дня характерна для сфер, связанных с физическим трудом и повышенной нагрузкой (врачи, преподаватели, журналисты, строители, рабочие, курьеры), отметила эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Дмитриевна Ушкац.
Кроме того, как правило, больше всего работают в тех сферах, где острее дефицит кадров, отметила доцент базовой кафедры ТПП «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Зарплаты в России
Рынок труда действительно переживает сдвиг: работодатели всё чаще отказываются от жестких рамок в пользу гибкости, отметили в «Авито Работа». Компании активнее предлагают частичную занятость, проектные роли и сменные форматы — акцент смещается с количества часов на результат, добавили там. Такой подход стал ответом на кадровый дефицит и растущие ожидания сотрудников, особенно среди молодежи, не готовой к переработкам, объяснила Людмила Иванова-Швец из РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Впрочем, по словам экономиста Андрея Бархоты, это может говорить и о другом: люди всё чаще ищут дополнительные способы заработка — через совмещение и подработки. В результате формально рабочее время может сокращаться, но реальная нагрузка повышается.
И такой тренд может только усилиться по мере замедления роста жалованья. В прошлом году реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 9,1%. В этом году, по прогнозу Минэка, показатель будет ниже — 6,8%. Дальше он продолжит сокращаться — до 3,9% в 2028-м.
В ближайшей перспективе вряд ли стоит ожидать заметного сокращения продолжительности рабочего дня, поскольку дефицит кадров сохранится, а потребность в персонале останется высокой, отметила Людмила Иванова-Швец. По ее словам, серьезные изменения возможны лишь при корректировке трудового законодательства — например, за счет уменьшения нормативного времени и пересмотра правил по сверхурочной занятости.
Дальнейшее сокращение рабочего дня возможно при развитии трендов в сторону баланса работы и личной жизни (work-life balance), а также за счет цифровизации и автоматизации труда, что должно повысить его производительность, считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Однако этот процесс будет зависеть от общего состояния экономики и нормативного регулирования.
Умеренное сокращение рабочего дня может повысить продуктивность, снизить выгорание и повысить удовлетворенность трудом. Это приведет к росту качества жизни и уменьшению текучести кадров. Но важно, чтобы при этом сохранялась или росла производительность, иначе повысятся затраты бизнеса, и инфляция будет только расти, отметил эксперт.