Цена «квадрата» элитных новостроек Москвы достигла нового максимума

В свою очередь покупатели обладают возможностью как широкого выбора в рамках самого продукта, так и способов его приобретения. При этом растущая стоимость элитной недвижимости становится все более значимым фактором при принятии решения о покупке. Тем не менее благодаря высокому разнообразию текущего предложения на рынке по-прежнему доступны лоты по привлекательным ценам, включая редкие и уникальные предложения.