Цена «квадрата» элитных новостроек Москвы достигла нового максимума

К концу первого полугодия 2025 года на рынке элитных новостроек Москвы поставлены сразу два рекорда — по объему предложения и по цене квадратного метра. Об этом сообщают аналитики NF Group.
На 12% за полгода (и на 34% на годовом отрезке) к концу первого полугодия 2025 года выросла средневзвешенная цена элитных новостроек Москвы. Она достигла нового рекорда — 2,183 млн руб. за 1 кв. м. Такой рост аналитики связывают как с повышением качественных характеристик продукта, так и с удорожанием себестоимости строительства.
На 6% за полгода (и на 21% за год) вырос объем предложения первичного элитного жилья. Сейчас застройщики предлагают покупателям 3,2 тыс. элитных квартир и апартаментов, что также является рекордным для Москвы показателем. В основном новый объем предложения выведен на продажу в уже реализуемых новостройках, поясняют аналитики NF Group.
За последние полгода рынок элитных новостроек Москвы пополнился лишь двумя новыми дорогими комплексами. Однако позитивная рыночная конъюнктура конца прошлого года позволила поддержать высокий уровень реализации в элитном сегменте новостроек и в начале 2025 года, отмечается в отчете.
Высокую покупательскую активность отражает также рост цен на элитное жилье. Цены растут не только на весь сегмент элитного жилья в среднем, но и по отдельным классам высокого ценового сегмента. Как отмечают аналитики:
на 7% за полгода (или на 28% за год) выросли цены премиум-класса, достигнув к середине 2025 года уровня в 1,512 млн руб. за 1 кв. м;
на 12% с начала 2025 года (или на 22% за год) подорожало жилье в классе де-люкс — до 3,073 млн руб. за «квадрат».
Более низкая ценовая динамика в отдельных элитных сегментах (по сравнению со всем элитным рынком Москвы в целом) связана в изменением структуры предложения, пояснили «РБК Недвижимости» аналитики NF Group. Если год назад де-люкс формировал четверть элитного рынка, то сейчас уже треть, уточнили они.
Особенности рынка элитных новостроек Москвы в 2025 году
Андрей Соловьев, партнер, региональный директор департамента городской недвижимости NF Group:
— За последние пять лет первичный рынок элитной жилой недвижимости столкнулся с несколькими серьезными политическими и экономическими вызовами, которые в итоге позволили сформировать новые реалии и правила игры в сегменте. Сложившаяся структура предложения, а также насыщенная база, обеспеченная запуском масштабных проектов в предыдущие периоды, создают застройщикам условия для временной паузы и более взвешенного планирования дальнейших шагов.
В свою очередь покупатели обладают возможностью как широкого выбора в рамках самого продукта, так и способов его приобретения. При этом растущая стоимость элитной недвижимости становится все более значимым фактором при принятии решения о покупке. Тем не менее благодаря высокому разнообразию текущего предложения на рынке по-прежнему доступны лоты по привлекательным ценам, включая редкие и уникальные предложения.
Несмотря на позитивные итоги всего первого полугодия 2025 года, в мае снизилась активность покупателей столичных новостроек классов премиум и де-люкс. По данным аналитиков агентства элитной недвижимости Kalinka Ecosystem, за месяц число сделок с таким жильем упало на 38%.
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