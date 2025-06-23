Стало известно, зачем россияне чаще всего берут кредит

И все же кредит, по мнению россиян, — далеко не самый комфортный финансовый инструмент. 36,1% респондентов признались, что даже в сложной финансовой ситуации предпочли бы сначала отказаться от заемных денег и попробовали бы урезать расходы. 28,3% обратились бы за помощью к друзьям и родственникам. 16,1% оформили бы кредитную карту, и только 13,2% взяли бы банковский кредит. Еще почти 5% предпочли бы продать имущество, а 1,5% — обратиться в МФО.