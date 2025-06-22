Зеленский ввел новые санкции из-за Крыма

«Страна.ua» связывает новые санкции с тем, что «Украинская правда» в последние дни освещала скандал вокруг обвинений в коррупции против вице-премьера — министра национального единства Алексея Чернышова. На прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о разоблачении коррупционной сделки в строительной сфере, которая могла привести к ущербу более чем в 1 млрд грн ($23,8 млн), писала газета. Под подозрение попали пять человек, двое из них связаны с Чернышовым. Это, по данным «УП», бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин и бывший советник министра Максим Горбатюк. Володин был заключен под стражу. По информации издания, около месяца назад у вице-премьера были проведены обыски.