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Топ-7 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 22 июня

Редакция Финансов Mail провела анализ предложений по состоянию на 20 июня 2025 года на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» и определила, в каких банках можно открыть вклад на шесть месяцев с наиболее выгодной процентной ставкой.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
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Источник: Freepik

Банк России 6 июня снизил ключевую ставку до 20% годовых. После заявления главы ЦБ участники финансового рынка пересмотрели процентные ставки по депозитам.

Наиболее выгодным предложением на платформе «Финуслуги» оказался вклад под 22% годовых. Его предлагает новым клиентам Банк Дом.РФ на сумму от 10 тысяч рублей. Для действующих клиентов ставка составит 19,5%.

В Московском кредитном банке можно открыть вклад под 19% годовых на сумму от 3 млн рублей. Вклад на шесть месяцев со аналогичной ставкой предлагает МБ Рус Банк на сумму от 500 тысяч рублей.

Клиенты Банка Зенит могут открыть вклад под 19,15% годовых на сумму от 50 тысяч рублей.

Вклад под 18,9% годовых предлагает СДМ банк для клиентов, готовых вложить от 1,5 млн рублей.

Клиентам Локобанка доступен вклад под 18,8% на сумму от 300 тысяч рублей.

Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».