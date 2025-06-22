Топ-7 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 22 июня

Банк России 6 июня снизил ключевую ставку до 20% годовых. После заявления главы ЦБ участники финансового рынка пересмотрели процентные ставки по депозитам.
Наиболее выгодным предложением на платформе «Финуслуги» оказался вклад под 22% годовых. Его предлагает новым клиентам Банк Дом.РФ на сумму от 10 тысяч рублей. Для действующих клиентов ставка составит 19,5%.
В Московском кредитном банке можно открыть вклад под 19% годовых на сумму от 3 млн рублей. Вклад на шесть месяцев со аналогичной ставкой предлагает МБ Рус Банк на сумму от 500 тысяч рублей.
Клиенты Банка Зенит могут открыть вклад под 19,15% годовых на сумму от 50 тысяч рублей.
Вклад под 18,9% годовых предлагает СДМ банк для клиентов, готовых вложить от 1,5 млн рублей.
Клиентам Локобанка доступен вклад под 18,8% на сумму от 300 тысяч рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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